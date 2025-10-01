Suscribirse

Política

“Somos el hazmerreír del mundo”: declaración de un expresidente enfureció a Gustavo Petro. Así fue su reacción

El mandatario ha recibido una ola de críticas en Colombia por la cancelación de su visa de parte de EE. UU.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 3:24 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá
Gustavo Petro durante un consejo de ministros. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Se siguen conociendo las voces de diferentes sectores políticos que vienen reaccionando a la drástica determinación que adoptó el Gobierno de Estados Unidos de cancelar la visa al presidente Gustavo Petro.

La decisión se tomó luego de que el mandatario colombiano, con megáfono en mano y en medio de una manifestación propalestina, en las calles de Nueva York, pidiera a los soldados del ejército de Estados Unidos desobedecer las órdenes de Donald Trump.

Contexto: “Estoy muy molesto con Benedetti”: Eduardo Montealegre le confesó a SEMANA las razones de su indignación con el ministro del Interior

“¡Desobedezcan la orden de Trump; obedezcan la orden de la humanidad. Desobedezcan la orden de Trump; obedezcan la orden de la humanidad! Yo mismo me arrodillé como cristiano ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en los campos de Europa luchando contra Hitler”, exclamó Petro en medio de la protesta.

El presidente, Gustavo Petro, el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)
El presidente Gustavo Petro, el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York. | Foto: Hugo Andrés Sierra - Presidencia de la República

Entre tanto, a Petro le molestó una reacción en particular. Se trató de la del expresidente Iván Duque, quien le lanzó una fuerte crítica por la cancelación de su visa.

“Es que como todo, ellos siempre minimizan todos los errores garrafales que cometen. Ellos han minimizado no tener embajador durante tres años y medio”, manifestó Duque.

Además, expresó: “Ellos han minimizado la descertificación y ahora quieren minimizar el hecho de no tener visado”.

Duque le aclaró al presidente el tema de los gestores farmacéuticos.
Iván Duque y Gustavo Petro. | Foto: Semana

“A quien se le cancela la visa le están diciendo es que no es bienvenido en otro Estado y resulta que no es bienvenido en los Estados Unidos, que es el principal socio comercial de Colombia, el principal proveedor de asistencia bilateral, el principal proveedor de asistencia en materia de seguridad y el principal promotor de Colombia en la agenda multilateral”, insistió en diálogo con La FM.

Sumado a ello, el expresidente anotó sobre las tareas diplomáticas que ha venido apoyando Estados Unidos a Colombia: “Porque no se nos puede olvidar que Estados Unidos fue quien abogó y acompañó la solicitud de Colombia para ser miembro de la OCDE”.

“No hay que olvidar que fue Estados Unidos el que históricamente respaldó también con otros países, pero su respaldo fue trascendental cuando Colombia en dos ocasiones tuvo la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos o la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo”, subrayó Duque.

Bogotá. Julio 02 de 2025. El expresidente de Colombia , Iván Duque, presentó su más reciente libro, Fuerza y verdad: conversaciones en Oxford sobre el futuro del humanismo, en un conversatorio que se realizó en la Fundación Innovación para el Desarrollo.
Expresidente de Colombia Iván Duque. | Foto: Esteban Vega La-Rotta / SEMANA

Ante esos cuestionamientos, no guardó silencio el presidente Gustavo Petro y respondió a través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X.

“A mí me daría vergüenza que el presidente tuviera visa a EE. UU. y no se avergonzara de dejar asesinar 60 jóvenes y que le dañara los ojos a 80, y apresara 3.000 y permitiera que al país que le diera la visa pusiera un dinero clandestino por millones de dólares para entrar un software para interceptaciones ilegales”, posteó Petro.

Finalmente, y volviendo a la declaración de Duque, el exmandatario puso sobre la mesa otros elementos: “Ha sido Estados Unidos el principal proveedor de apoyo y cooperación para nuestra justicia, entonces que esto se rompa y que hoy no tenga visado el presidente de Colombia nos pone en una situación de escarnio, una situación donde somos el hazmerreír del mundo”, recalcó Iván Duque.

Contexto: De Petro “presidente de Latinoamérica” a Petro sin visa: las consecuencias de sus acciones que aíslan a Colombia del mapa mundial

Y concluyó con su idea: “Pero se debe manejar a través de los canales diplomáticos y claramente lo que se dio fue una conducta sediciosa al hacer un llamado en plaza pública, con parlante en mano, invitando a los soldados, es decir, a funcionarios de los Estados Unidos, para que desobedezcan a su comandante en jefe; es decir, un verdadero desastre”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Resultados de admisión a la Universidad Nacional 2026-1: ¿cómo consultar el puntaje y cuánto necesita como mínimo?

2. Solución al caos de Liverpool sería otro colombiano: indirecta al club levanta sorpresa en Europa

3. Gesto de Richard Ríos levanta aplausos en Benfica: video revela lo que hizo tras su autogol

4. Petro reveló inesperado giro que tuvo la Hacienda Nápoles, de Pablo Escobar. Su Gobierno dio la orden

5. Embajada de Estados Unidos en Colombia implementa dos cambios importantes tras incremento de las tarifas de visas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroIván DuqueVISA

Noticias Destacadas

Petro / Hacienda Nápoles

Petro reveló inesperado giro que tuvo la Hacienda Nápoles, de Pablo Escobar. Su Gobierno dio la orden

Redacción Semana
Álvaro Uribe y Elda Mosquera, conocida como Karina.

Alias Karina, la exjefa de las FARC que fue temida por los colombianos, hizo una confesión sobre Álvaro Uribe, quien fue su enemigo

Redacción Semana
Gustavo Petro Congreso

Gustavo Petro alertó por el supuesto “sabotaje” a sus reformas de salud y pensional: “El camino es el poder constituyente”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.