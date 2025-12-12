Ecopetrol reorganiza su junta directiva en medio de cambios internos y tensión institucional

Ecopetrol anunció la reconfiguración de los comités de apoyo de su junta directiva, tras la renuncia de dos de sus integrantes, Mónica de Greiff Lindo y Guillermo García Realpe. La conformación de esos nuevos equipos fue decidida en la sesión realizada los días 10 y 11 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la información divulgada por la compañía, la Junta aprobó la nueva conformación de seis comités estratégicos, encargados de respaldar la toma de decisiones en áreas clave como auditoría, riesgos, gobierno corporativo, sostenibilidad, tecnología, innovación y transformación territorial. Estos ajustes buscan garantizar la continuidad del gobierno corporativo y el adecuado funcionamiento de los órganos de control y orientación estratégica de la empresa.

El Comité de Auditoría y Riesgos será presidido por Álvaro Torres Macías e integrado por Ángela María Robledo Gómez, Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao Cardona. Por su parte, el Comité de Negocios estará liderado por Rodríguez Yee y contará con la participación de Torres Macías, Alberto José Merlano Alcocer, Henao Cardona e Hildebrando Vélez Galeano.

En materia de gobierno corporativo y sostenibilidad, el comité respectivo será presidido por Luis Felipe Henao Cardona y estará conformado por Tatiana Roa Avendaño, Ángela María Robledo Gómez, Alberto José Merlano Alcocer y Álvaro Torres Macías. El Comité de Compensación, Nominación y Cultura quedó bajo la presidencia de Robledo Gómez, junto con Roa Avendaño, Merlano Alcocer, Henao Cardona y Rodríguez Yee.

Ecopetrol convocó a una asamblea de accionistas extraordinaria para decidir sobre entrada de integrante de los trabajadores a la junta directiva de la petrolera. | Foto: Ecopetrol / Transmisión Youtube

Adicionalmente, la Junta definió la composición del Comité de Transformación Territorial y HSE, que será presidido por Robledo Gómez, así como del Comité de Tecnología e Innovación, encabezado por Ricardo Rodríguez Yee.

En el comunicado, Ecopetrol expresó un reconocimiento especial a Mónica de Greiff Lindo y Guillermo García Realpe por su labor durante sus respectivos periodos como miembros y presidentes de la Junta Directiva. La compañía destacó el liderazgo de ambos, su aporte estratégico e institucional y su compromiso con el desarrollo del país. En particular, resaltó el papel de De Greiff como la primera mujer en presidir la Junta Directiva de Ecopetrol y su capacidad para generar consensos.

Ecopetrol recordó que es la empresa más grande de Colombia y una de las principales compañías integradas de energía en el continente americano, con presencia en los sectores de hidrocarburos, transmisión de energía, infraestructura vial y telecomunicaciones, tanto a nivel nacional como internacional.

Su importancia contrasta con las noticias recientes de Ricardo Roa Barragán, su presidente, quien fue citado por la Fiscalía General de la Nación para un interrogatorio en el marco de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la compra de un apartamento de lujo.

Nueva investigación disciplinaria contra Ricardo Roa por la compra de lujoso apartamento en el norte de Bogotá. | Foto: Revista Semana

Esa citación, prevista inicialmente para el 10 de diciembre, fue aplazada para el próximo lunes, 15 de diciembre, a las 8:00 de la mañana. En ese interrogatorio, Roa Barragán deberá explicar las circunstancias en las que adquirió su actual vivienda, ubicada en el nororiente de Bogotá, la cual compró en 2022 junto con su pareja sentimental.