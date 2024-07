Hello Kitty: esta es la verdad detrás de la identidad de este reconocido personaje de origen japonés. No es una gata

Cinco décadas cautivando a sus seguidores con mensajes de inclusión

Hello Kitty quiere promover la amistad para todos en el mundo, incluso en el espacio digital. Anticipándose a su 50 aniversario, Hello Kitty lanzará varias promociones digitales, alcanzando tanto a los fans existentes como a las nuevas generaciones para que sigan descubriendo Hello Kitty en línea, ha asegurado la empresa Sanrio.

El DJ mundial y ávido fan de Hello Kitty, Steve Aoki, comentó: “Desde que era niño he sentido un profundo amor por todo lo relacionado con Hello Kitty. Su influencia en la cultura, la moda, el arte y el diseño es inconfundible. Ser testigo de su evolución digital ¡Ha sido increíble y no puedo esperar a ver qué hará a continuación! Estoy seguro de que seguirá difundiendo felicidad a millones de personas en todo el mundo (...)”.