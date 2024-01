Ella es la segunda modelo trans que podría estar en Miss Universe Colombia 2024

Uno de los más populares era el Reinado Nacional de la Belleza, concurso en el que se buscaba a la colombiana más bella , la cual representaba al país en la versión internacional del certamen de belleza, aunque desde hace algunos años la franquicia no le pertenece a este certamen, sino a Miss Universe Colombia.

¿Quién es la segunda modelo trans que podría estar en Miss Universe Colombia 2024?

“Mi madre me dijo un día; la tercera es la vencida y soy fiel creyente de la palabra y el amor tan incondicional de ella🤍 No saben lo feliz que estoy y lo orgullosa que me siento! Gracias a todos y por tanto”, escribió Jasmine Jiménez en sus redes sociales.