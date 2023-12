Aleja, del ‘Desafío The Box 2023’, expuso sueño que cumplió con millonada que ganó: “Puedo decir que lo logré”

El Desafío The Box llegó a su final hace varios meses y un gran número de sorpresas se apoderó de los fieles seguidores del proyecto que vieron todo el proceso de los participantes. Noche tras noche, ante la cámara, se vivió la tensión en el juego de supervivencia, abriéndole camino a los que serían los triunfadores de esta temporada 2023.

Los participantes fueron los ganadores del Desafío The Box | Foto: @desafiocaracol

Pese a que el proyecto finalizó hace tiempo, varios usuarios en redes sociales siguieron al pendiente de los ganadores, esperando para conocer qué hicieron con el dinero que habían recibido tras obtener el primer lugar. Muchos preguntaron e indagaron en las plataformas digitales, pero los deportistas no habían sido claros con los pasos que daban ante las decisiones de su vida personal.

No obstante, las miradas de los televidentes se posaron sobre Aleja Martínez, quien cumplió recientemente uno de los sueños que tenía en su vida . La profesional dejó sin palabras al alcanzar esta meta que cargaba en su interior, precisamente unos meses después de contar qué haría con este millonario premio.

“Yo le prometí a mi abuela que si me ganaba el Desafío The Box le terminaba de construir la finquita, entonces vamos por esa finca de lujo. También siempre he soñado con mi apartamento, además de invertir en mi emprendimiento que es Olimpya Sport”, apuntó al medio.