¿Por qué Tatiana de los Ríos nunca sonreía cuando participaba en el ‘Desafío’?

La modelo empezó comentando que aquel Desafío , “Me pareció una aventura, eran como unas vacaciones. Me acuerdo de ‘El Tino’, Carolina Sabino, Luigi Aycardi... la pasamos muy bien (...) Al principio todos éramos parchados y muy amorosos. Es más, hasta ‘El Tino’ nos cocinaba y prendía el fogón muy temprano, pero después empezaron a hacer las alianzas y las estrategias ”.

Posterior a esto reveló el incómodo momento que vivió durante la competencia, por el que no pudo sonreír en gran parte del proyecto.

Según mencionó, todo se debió a un daño que tuvo en uno de sus dientes, cuando “Se me quedó un pedazo de diente, me tocó emparejarlo después con una lima y luego ir al odontólogo, así que yo casi nunca sonreía y todos me percibían que yo era muy seria, pero era por eso”.