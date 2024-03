Luly Bossa, entre lágrimas, abrió su corazón y expuso dolor que lleva tras muerte de su hijo: “Me tengo que ir de acá”

Luly Bossa habló del dolor que lleva por la muerte de su hijo y contó decisión que quiere tomar

“A veces me parece que es demasiado saturar las redes con videos de Ángelo, pero yo no quiero que se olviden de él, yo no quiero olvidarme de Ángelo. No quiero olvidar su rostro, sus manos tan divinas... esos dedos largos como de pianista, le decía yo que tenía unos dedos divinos. Yo no me quiero olvidar de Ángelo, y espero que ustedes no se olviden de él”, comentó.