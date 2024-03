Nataly Umaña le cantó la tabla a Melfi y reprochó su falta de amor: “Quedé como una estúpida, me decepcionas”

En las cámaras del proyecto quedó registrado el momento exacto en el que los dos famosos se acercaron más, riendo y pasando la línea a caricias y besos. Aunque, aparentemente, no llegó a más este vínculo, contenidos llevaron a que los televidentes cuestionaran a los dos involucrados por lastimar a personas que estaban fuera de este reality.

Sin embargo, la entrada de la mamá de Melfi fue fundamental para el destino de este amorío, pues solo unas palabras bastaron para que el cantante tomara la decisión de terminar todo con la colombiana. Este camino no fue del total agrado para ella, por lo que se le vio intentando continuar como ‘parcera’ de su colega.

No obstante, recientemente, los espectadores pudieron ver en las plataformas digitales una serie de contenidos que dejaron a más de uno sin palabras por los comportamientos y actitudes que plasmó el cantante con la ibaguereña. Todos quedaron sorprendidos al ver que la actriz fue ‘rechazada’ por el panameño, quien le puso los puntos claros del objetivo que tenía en el programa.

Lo que llamó la atención fue la reacción de Nataly Umaña, que se frenó en seco y terminó reprochando a su compañero por la falta de amor y cariño que ya no le daba como al inicio. Sus opiniones fueron puntuales y reflejaron lo incómoda que ya estaba con esto.

“Estás muy aburrido, ya no eres chévere. Me gustabas más antes, ¿puedes ser como antes? Me gustaba más”, dijo la participante, mientras estaba recostada junto al latino.