Rubén Lanao, acordeonero de Silvestre Dangond, habla tras grave denuncia de su expareja: “Siento la obligación de pedir disculpas”

Como si fuera poco, mencionó que antes de que se divulgarán a través de las redes sociales los videos íntimos, el acordeonero le hizo una dura advertencia por medio de un mensaje de WhatsApp que decía: “Si te llega un video de nosotros, entonces no me digas nada”.

Rubén Lanao decidió hablar tras la denuncia que hizo su expareja

Por otro lado, se refirió al lío judicial que enfrenta: “hay una tutela que me pide que baje los vídeos, pero ¿qué más quisiera yo? Le estoy contestando a un juez, con el respeto que la justicia merece, que no puedo bajar lo que no he subido, ni consentido. Se me hace imposible si no ha salido de mis manos”.