Shakira lanzó indirecta a un amor fugaz en ‘Puntería’; el tema tiene detalles ocultos

La cantante aseguró, ante la prensa que estuvo presente y parte del equipo que la ayudó en la realización del álbum, que “no lo he creado sola, sino con todas las personas que me han acompañado en este proceso”. Foto: SEMANA | Foto: SEMANA

Referencias de Puntería, la nueva canción de Shakira

“Me ataca donde más duele, tú a mí no me conviene, pero en tu cama o la mía, todo eso a mí se me olvida”, dice la canción.

Solo fueron suficientes unos minutos luego de que se lanzara la canción para que los seguidores, fanáticos e internautas dejaran sus comentarios reaccionando al sencillo: “Entonces con Puntería Shakira nos confirmó que sí se comió al papasito de Lewis Hamilton”; “A mí nadie me quita de la cabeza que puntería es para Lewis Hamilton y de ahí no me muevo”; “Es evidente que esta canción es para Lewis jaja”; “Dice que no está con Hamilton, pero sí se lo comió”; “Está claro que Puntería es para Hamilton, tengo cero pruebas, pero también cero dudas”, entre otros.