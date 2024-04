Shakira se destapó y confesó cuál canción suya ya no soporta escuchar: “Creo que exageré”

Shakira le dio un giro inesperado a su realidad en 2023 y arrancó el 2024 con una serie de sorpresas que venían en camino, no solo en la parte personal, sino también profesional. La barranquillera fue contundente con una noticia que les dio a sus seguidores, relacionada directamente con el lanzamiento de un nuevo álbum.

La cantante anunció la llegada de Las mujeres ya no lloran , el cual se transformó en una idea especial e importante dentro de su carrera por las letras y sonidos que implementó. La latina no dudó en plasmar sus imágenes especiales, letras y significados de este proyecto, regalando una base para aquellos que anhelaban verla sobre ruedas musicales.

Con este estreno, Shakira resurgió en la industria, cautivando a sus fanáticos y a los curiosos que deseaban escucharla en nuevas canciones. Su toque no se perdió y se logró ver un crecimiento personal en cada uno de los elementos de este disco.

De acuerdo con lo que se vio, Shakira fue invitada al formato First we feast, donde los famosos son puestos a prueba para ver qué tanto resisten el picante en una preparación como las alitas de pollo . Allí, mientras realizaba la dinámica, surgieron preguntas relacionadas con su música y los proyectos que lanzó en el pasado.

La cantante no lo pensó dos veces y se refirió a uno de sus proyectos más famosos, el cual alcanzó un impacto internacional hasta la fecha. Se trató de Suerte - Whenever, Wherever, que tiene todo su sello de la voz y los arreglos que la catapultaron a la fama años atrás.