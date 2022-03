El ‘cochino’ plan de Maleja en el Desafío

María Alejandra Sánchez ha demostrado la gran experiencia, viveza y carisma que le permitió crecer en un barrio popular de Bogotá junto a su mamá y sus hermanas.

Es estratega, se enfoca en competir y siempre tiene palabras positivas para sus compañeros. En el penúltimo capítulo de Súper Humanos compitieron por su primer Desafío de Sentencia y Servicios. Beta, el equipo ganador, sentenció a Karol y Brayan, dos de sus compañeros del grupo Gamma.

“Es una prueba más, ustedes son muy fuertes y tienen toda la capacidad y habilidad para seguir adelante”, dijo Maleja.

Maleja, quien desde el principio reconoció que el deporte salvó su vida de la drogadicción, también demuestra su disciplina y por eso toma la vocería para animar en los momentos difíciles, especialmente, teniendo en cuenta que tres de sus compañeros tienen los chalecos que indican sentencia en el grupo.

“Alpha y Betta han demostrado ser un equipo muy fuerte físicamente, todos tienen habilidades increíbles, pero no sabemos como son mentalmente y esto es lo que nos enseñará y nos ayudará a ser verdaderos desafiantes”, dijo la mujer de 28 años.

Para el capítulo siguiente, sus compañeros sentenciados se levantaron con dolor de espalda por el chaleco y ella les recordó con una contundente frase cómo pueden salir adelante. “Sin dolor no hay ganancia”, los animó.

Sin beneficios en la competencia como el agua, la luz y el gas, María Alejandra Sánchez decidió hacer de las dificultades una posible fortaleza. Mientras sus compañeros reconocen que no están con la mejor energía, ella ha dado a conocer que tiene la capacidad mental para aguantar hambre por lo que vivió en su pasado. Sin embargo, le preocupa el aseo personal.

“Desearía mucho bañarme porque tengo chuchita, pero mal”, confesó.

Luego hizo un chiste que puede ser una buena estrategia. “El punto a favor que tenemos es que si tenemos prueba de contacto, como no nos hemos bañado, vamos a usar nuestra chuchita como una herramienta”, afirmó en tono jocoso María Alejandra Sánchez, lo que provocó la risa de sus compañeros.

Sin embargo, Karol y Brayan no ocultaron la preocupación por su sentencia. Incluso, la mujer confesó que renunció a su trabajo para estar en el reality y que para ella sería una decepción volver tan rápido a casa. Mientras que el hombre aseguró que, aunque no esperaban tres sentencias tan rápido, están fuertes mental y físicamente para lograr el objetivo.

Sin embargo, en el nuevo desafió en Tobia, Cundinamarca, María Alejandra no evitó llorar por la nueva derrota. “Me duele mucho lo que está pasando, duele la cabeza, el cuerpo, me estoy empezando a sentir débil. Siento ansiedad y nervios, me muestro fuerte para que ustedes se sientan fuertes y confiados, pero llegó mi momento de explotar. Soy sentimental”, dijo Maleja la capitana de Gamma entre lágrimas.

Sus compañeros le pidieron saber escuchar, tener humildad y ponerle más seriedad con lógica a las pruebas.

Edad: 28 años Ciudad: Bogotá Especialidad: acrobacia aérea Instagram: @malejahealthy

