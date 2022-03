Desafío 2022 | Esta es la participante que genera contenido para plataformas de adultos

Esta semana se estrenó el programa de televisión que desafía las capacidades de fuerza, resistencia y mentalidad de hombres y mujeres que representan a las diferentes regiones del país: El desafío The Box 2022.

En esta oportunidad, en su primer capítulo, los 44 participantes fueron los primeros en ser acogidos; sin embargo, 36 pasarán a conformar los principales grupos de la ‘ciudad de las cajas’.

Por el momento, los concursante se están familiarizando con la competencia y la convivencia, pues aunque las personalidades son diversas, van a ser compañeros por los próximos meses.

Justamente, durante el segundo capítulo, la participante María Alejandra Sánchez, integrante del equipo Gamma y quien ya había dado detalles de los obstáculos que ha tenido que superar en su vida, contó otra historia que pocos se esperaban.

En el segundo capítulo ventiló que su actividad laboral no es tan usual como otras, pues aunque muchos creerían que estaría relacionada con algo del mundo del fitness, ella aseguró que no era así, a pesar de que el programa la presentó como acrobacia aérea.

Sánchez les contó a sus compañeros que si en algún momento de la competencia le tocara cortarse el pelo, esto sería lo único que representaría un problema para ella, ya que no lo podría hacer por su trabajo.

“No me quitaría el cabello porque yo genero contenido para plataformas de entretenimiento adulto”, indicó en un inicio.

Luego, afirmó que quienes acostumbran a verla o han llegado a su cuenta por su aspecto físico, no le perdonarían que se llegara a rapar la cabeza.

“Mis fans me siguen porque les gusta como soy; tengo unos fans que me siguen por mis características, como mi cuerpo, mi cabello, mi forma de ser y como actúo frente a las cámaras. Entonces, yo no me puedo calvear”, insistió.

Finalmente dijo que, después de que culmine el programa, deberá continuar con su forma de trabajo y por eso para ella es importante su aspecto físico.

Durante el primer capítulo, la mujer ya había contado que vivió en las calles e incluso estuvo en el Bronx a causa de habar probado drogas y querer conseguir más. Igualmente, aseguró que gracias a su hermana logró salir de esa etapa, pues ella fue indispensable para continuar con su vida.

Memes y tendencia

El primer capítulo del reality de Caracol Televisión, Desafío The Box, se convirtió en tendencia en las redes sociales donde muchos internautas convirtieron en protagonista al sacerdote Víctor Hugo Gaviria, que participa en el programa.

La presencia del religioso dejó sorprendidos a los televidentes y muchos dudaron de sus capacidades físicas. De hecho, el capitán de su equipo, Leticiano, lo sentenció como uno de los elegidos para salir del grupo.

Sin embargo, el sacerdote demostró sus capacidades en la prueba y se mantuvo en la competencia sin ningún problema.

“Yo sin Dios no soy capaz. Ellos son atletas, yo soy sacerdote”, dijo el participante durante la prueba.

Las redes sociales no se hicieron esperar y hubo todo tipo de memes en las redes relacionados con diezmos y hasta Ned Flanders.

Estos son algunos de ellos:

El padre cuando ve a las mujeres del desafío perrear hasta el piso.#DesafioTheBox2 pic.twitter.com/tWUZOcQgtk — Jeisson Rivera (@JeissonRivera11) March 9, 2022

Cuando te das cuenta que el padrecito tiene lo suuuuyo 🥵🔥 #DesafioTheBox2 #DesafioTheBox pic.twitter.com/mIEnV03Nsu — 📸 𝐅. 𝐆𝐔𝐓𝐈É𝐑 📸 (@GUTIERPHO) March 9, 2022