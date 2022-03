Desafío The Box 2022: “¿Hasta qué punto es permitido?”, polémica por baile de concursante que es sacerdote

La participación de Víctor Hugo Gaviria, más conocido como el padre Torvic, causó sensación entre los televidentes y los mismos participantes quienes quedaron sorprendidos no solo por su corriente religiosa sino también por su tenacidad en la primera prueba.

Sin embargo, al final del primer capítulo, un hecho llamó la atención de sus demás compañeros. En medio de la celebración del inicio del programa, al sacerdote se le vio muy contento bailando con las demás.

Aunque en el momento nadie cuestionó el hecho, durante el comienzo del segundo capítulo un grupo de concursantes se reunieron para comentar sobre la actitud del religioso y si estaba o no bien visto.

Jorge Luis Castillo Carballo, apodado Carballo en el concurso, fue el primero en comentar el hecho y aseguró: “Voy a preguntar muy seriamente: ¿Hasta qué punto eso está permitido?”, refiriéndose al baile.

Y continuó diciendo: “Que baile no importa, pero digamos [cerca] de tantas mujeres y un reguetón, algo tan sexy, es como tan demostrativo”.

Sin embargo, los compañeros Ceta (Camilo Esteven Tarifa) y Moisés Sanmartín aseguraron que no le veían nada de malo y que desde que no le pasara nada por la mente no pensaban que fuera algo perjudicial.

Dos compañeras más que se encontraban en la misma tertulia estuvieron de acuerdo en que no había nada de malo mientras no tuviera una mala intención.

Memes por la prueba del padre Torvic

El primer capítulo del reality de Caracol Televisión, Desafío The Box, fue en tendencia en las redes sociales donde muchos internautas convirtieron en protagonista al sacerdote Víctor Hugo Gaviria, que participa en el programa.

La presencia del religioso dejó sorprendidos a los televidentes y muchos dudaron de sus capacidades físicas. De hecho, el capitán de su equipo, Leticiano, lo sentenció como uno de los elegidos para salir del grupo.

Sin embargo, el sacerdote demostró sus capacidades en la prueba y se mantuvo en la competencia sin ningún problema.

“Yo sin Dios no soy capaz. Ellos son atletas, yo soy sacerdote”, dijo el participante durante la prueba.

Las redes sociales no se hicieron esperar y hubo todo tipo de memes en las redes relacionados con diezmos y hasta Ned Flanders.

Estos son algunos de los memes que se compartieron durante la noche del estreno que fue tendencia en las redes sociales y, de hecho, marcó uno de los rating más altos desde hace meses con un 14.2, muy por encima de lo que marca su directo rival de RCN, Masterchef Celebrity que no supera los 6 puntos, según el monitoreo de la consultora Kantar Ibope Media.

El padre cuando ve a las mujeres del desafío perrear hasta el piso.#DesafioTheBox2 pic.twitter.com/tWUZOcQgtk — Jeisson Rivera (@JeissonRivera11) March 9, 2022

#DesafioTheBox #DesafioTheBox2

Los diezmos del padre después de pasar por el desafío pic.twitter.com/t0e7RFta68 — DUVÁN (@DonovanHurtad11) March 9, 2022

Primera pelea por convivencia entre participantes del ‘Desafío The Box’

Jorge Luis Castillo Carballo, más conocido como Carballo, fue el protagonista de la discusión, luego de que sus compañeros le reprocharan por la actitud que tuvo después de la fiesta de la noche anterior.

“Estás haciendo mala cara, no sabemos si hablarte o no. A mí ya me das miedo”, le indicó una de sus colegas al hombre, que aseguró que las pocas horas de sueño lo indispusieron, por lo que afirmó: “Yo no quiero hablar, quiero dormir

Sus compañeros le cuestionaron por no dormir y le pedían que hiciera “buen ambiente”, sin embargo, él se justificó por su actitud en ese momento.

“Para mí es muy importante dormir para una competencia. Como hoy vamos a competir y no he dormido, entonces estoy estresadísimo”, explicó Carballo justo antes de acostarse.

A la final sus compañeros se burlaron de él, además, la situación pasó a un segundo plano luego de que en la prueba por comida el equipo Beta fuera uno de los ganadores.