Primera pelea por convivencia entre participantes del ‘Desafío The Box’

El segundo capítulo del Desafío The Box 2022 se caracterizó por las diferencias entre algunos competidores, lo que llevó a la primera discusión al interior del grupo Beta en medio de recriminaciones.

Jorge Luis Castillo Carballo, más conocido como Carballo, fue el protagonista de la discusión, luego de que sus compañeros le reprocharan por la actitud que tuvo después de la fiesta de la noche anterior.

“Estás haciendo mala cara, no sabemos si hablarte o no. A mí ya me das miedo”, le indicó una de sus colegas al hombre, que aseguró que las pocas horas de sueño lo indispusieron, por lo que afirmó: “Yo no quiero hablar, quiero dormir”.

Sus compañeros le cuestionaron por no dormir y le pedían que hiciera “buen ambiente”, sin embargo, él se justificó por su actitud en ese momento.

“Para mí es muy importante dormir para una competencia. Como hoy vamos a competir y no he dormido, entonces estoy estresadísimo”, explicó Carballo justo antes de acostarse.

A la final sus compañeros se burlaron de él, además, la situación pasó a un segundo plano luego de que en la prueba por comida el equipo Beta fuera uno de los ganadores.

Daniella Álvarez contó por qué no estará en el Desafío

Las mujeres han sido las anfitrionas del reality, desde el martes 8 de marzo inició una nueva travesía en la que la presentadora Andrea Serna siguió liderando a los participantes, pero la exreina Daniella Álvarez tuvo que decirle adiós al formato.

Arrancó el programa como siempre: con sudor, sufrimiento y una pista de prueba que tenía varios obstáculos. Allí los últimos cuatros hombres y mujeres perdieron la oportunidad de seguir y así se formaron los diferentes grupos que irán conociéndose cada noche. Sin embargo, una sorpresa dejó a todos sin palabras, pues la coanfitriona de la temporada pasada, Daniella Álvarez, apareció en el Desafío, algo que sus fanáticos y espectadores no esperaban.

Álvarez trabajó en el formato de televisión y se convirtió en un ejemplo para muchos, pudo seguir laborando luego de perder una de sus piernas por problemas de salud. No obstante, la barranquillera, de 33 años, apareció en el primer capítulo del programa, pero no para lo que muchos esperaban; hizo presencia en la arena de juego para despedirse formalmente por un tiempo.

La presentadora conmovió al país y contó que la razón por la que, por ahora, no seguiría en el Desafío es porque su concentración estará enfocada al cien por ciento en la movilidad de su pierna derecha.

Desde el año pasado la exseñorita Colombia ha estado tratando de cuidar y preservar su vida; por ello, la mujer dijo al frente de las cámaras: “Llegué acá ocho meses después de ser amputada y me armé de mucho coraje. Llegué a un lugar donde tuve que caminar sobre piedras, sobre barro. Qué mejor lugar que este para exigirme a ser cada vez más fuerte y demostrarles que no importa cuan difícil sea una circunstancia”.

La influencia positiva de perseverancia y confianza que ha compartido Álvarez, desde que empezó con sus complicaciones de salud, ha puesto a todo el país y Latinoamérica en reflexión. La costeña no pudo contener sus lágrimas en su discurso de agradecimiento y agregó que “con ganas, con determinación, todo es posible. Solo Dios sabe lo difícil que fue este desafío para mí, pero lo importante es que lo logré”, así la guerrera, como muchos le dicen, dejó el set que fue una prueba más en su vida.