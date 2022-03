Nuevo tatuaje de James Rodríguez generó ola de reacciones en redes

Desde que James Rodríguez se fue a la Liga de Catar son más las veces que el futbolista es noticia por lo que hace fuera de las canchas, ya que esta Liga no tiene el impacto y la importancia de los otros países donde ha jugado el número 10 de la Selección Colombia.

Por eso, el cucuteño se ha tomado con total tranquilidad esta etapa de su carrera, por lo que se ha vuelto normal verlo en fiestas de famosos, transmitiendo en vivo en Twitch y, como en esta ocasión, estrenando tatuajes.

El goleador de Brasil 2014 tiene varios tatuajes en su cuerpo que confirman su pasión por la tinta, entre los que sobresalen nombres de familiares, símbolos religiosos, figuras de animales, estrellas, coronas, números romanos, relojes, entre otros.

Esta vez, el jugador colombiano quiso plasmar en su piel retratos de algunos de sus familiares, confirmó su tatuador en Instagram, red en la que publicó una foto con el futbolista mientras tatuaba su brazo derecho.

“Tatuaje para mi panita @jamesrodriguez10 para hacerle unos retratos familiares muy importantes para él. Gracias por la confianza depositada en mí y por la hospitalidad de todos. Me llevo una gran experiencia y unos buenos amigos. Nos vemos pronto”, escribió Juande Gambin, el tatuador español del futbolista colombiano.

La publicación sobrepasó los 6.000 ‘me gusta’ en la cuenta oficial del tatuador y contó con el comentario de James agradeciéndole por su nuevo tatuaje: “Qué grande, Juande, trabajo increíble…”, publicó el ex-Real Madrid en la foto de su tatuaje, además de publicar una historia en la que les mostraba a sus más de 49 millones de seguidores el momento del tatuaje.

En el mundo del fútbol, el jugador ha sido muy criticado por no estar enfocado en el juego y su carrera, y sí en cosas ajenas a la misma. Su última gran polémica había sido en la red social Twitch, donde James les hablaba a sus seguidores y manifestaba estar aburrido en la Liga de Catar, y estar pensando en un nuevo país para continuar su carrera. Esto despertó la sorpresa de muchos de sus fanáticos, ya que James lleva apenas unos pocos meses en el país catarí.

“¿Hasta cuándo en Catar? No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado. Volver a Europa, ¿por qué no? Tengo las condiciones, estoy cogiendo ritmo, esperar qué pasa. Otra buena opción es ir a Estados Unidos, que me gusta mucho, pero falta tiempo para eso”, dijo el colombiano.

En esa misma ocasión, el exjugador del Bayern Múnich de Alemania dijo que le gustaría retirarse en la Liga de los Estados Unidos. Sin embargo, recibió una respuesta que no esperaba, ya que desde el país norteamericano no vieron con buenos ojos las declaraciones del cucuteño.

Así lo dio entender Don Garber, comisionado general de la Major League Soccer (MLS): “No necesitamos traer a un jugador de renombre al final de su carrera porque decidió que quiere retirarse en la MLS. Cuando Zlatan dejó la Major League Soccer, nadie dijo que se iba a retirar a Italia. Y, francamente, eso me insultó. Es una falta de respeto”, dijo el comisionado en nombre de la Liga de los Estados Unidos.

Por ahora, James seguirá jugando en una Liga que parece amateur y donde sus compañeros no tienen ni de cerca el nivel ni la calidad del colombiano. Seguramente al final de la temporada, el número 10 saltará a un nuevo país donde pueda seguir demostrando su talento.

En los próximos días el colombiano podría ser convocado a la Selección para jugar los dos últimos partidos de la Eliminatoria Sudamericana, donde Colombia está bastante complicada para llegar al Mundial que se jugará, justamente, en Catar.