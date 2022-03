Portazo en la cara a James desde la MLS, esta vez por parte de un colombiano

En los últimos días, el volante colombiano James Rodríguez ha vuelto a estar muy activo en sus redes sociales. El futbolista que milita en el Al-Rayyan de Catar ha dado de qué hablar en su plataforma de Twitch, lugar con el que tiene cercanía con sus miles de seguidores, a quienes contesta varias dudas sobre su futuro.

Precisamente sobre ese tema, el cafetero ha sido muy consultado en sus transmisiones, pues al jugador no se le ha visto contento en Catar por el presente de su equipo en la liga. Incluso, el propio James ha dado visos de querer salir de allá y ha mencionado algunas ligas para tomar rumbo; la Premier League y la MLS aparecieron en su radar.

“¿Hasta cuándo en Catar? No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado. Volver a Europa, ¿por qué no? Tengo las condiciones, estoy cogiendo ritmo, esperar qué pasa. Otra buena opción es ir a Estados Unidos, que me gusta mucho, pero falta tiempo para eso”, dijo el colombiano, días atrás.

“No sé dónde me voy a retirar, es una buena pregunta. Quisiera Estados Unidos, es un país que me gusta mucho, estaría más cerca de mi hija, que está en Miami. La cultura de allá me encanta, siempre voy en vacaciones allá”, apuntó el cucuteño.

James Rodríguez manifestó su deseo de salir del Al-Rayyan, a pesar de tener contrato vigente - Foto: AFP for Licensors

Estas declaraciones dieron pie para ser escuchadas en Estados Unidos, país donde fueron contundentes y hablaron de su posible llegada a la liga de ese país.

Para hablar de ello, el técnico colombiano Óscar Pareja, que por cierto dirige en esta liga, fue sincero y aseguró que a la fecha “el mercado es distinto” en suelo estadounidense. “La MLS ha evolucionado mucho, el mercado acá es muy distinto al de hace 20 años cuando lo que interesaba era traer jugadores a los que la gente reconociera. Ahora la MLS entró en una dinámica muy diferente, con jugadores muchos más jóvenes, ojalá de seleccionados nacionales y que sea esta una opción antes incluso de ir a Europa”, dijo el entrenador en charla con el portal Futbolred.

“En ese sentido, el reconocimiento del mundo para la liga cambia también porque jugadores muy jóvenes con ese talento hacen que el nivel competitivo sea mucho mejor”, agregó.

Ahora bien, pese a que esta posibilidad es lejana según sus palabras, una posible llegada de James y hasta el brasileño Neymar, quien también ha manifestado su gusto por la MLS, caería bien para el nivel de la liga, eso sí, si lo logran mantener.

“Creo que son jugadores muy vigentes todavía, que tienen mucho fútbol, son protagonistas en sus equipos y en el fútbol mundial. Para la MLS sería maravilloso contar con figuras de ese calibre porque no solo están vigentes, sino que cumplen el rol de ser muy conocidos acá”, dijo.

“Aun así, no trasnochan mucho los nombres a la liga por lo que decía, han ido a buscar perfiles diferentes, muy jóvenes y que apenas arranquen sus carreras y con mucho talento, es lo que priorizan los clubes. Pero a cualquier liga del mundo esos nombres les dan una idea maravillosa. La posibilidad de éxito es indudable”, sentenció

Por lo pronto, el colombiano tiene contrato vigente con Al-Rayyan hasta el año 2024, lo que convierte su futuro en una incógnita.

James volverá a tener acción en la liga de Catar este martes –29 de febrero– cuando su equipo se mida con Qatar SC. El mediocampista lleva cuatro goles en esta temporada por liga, tres de ellos en el presente año.