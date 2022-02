“Sería una posibilidad”, James Rodríguez abre las puertas a equipo de su pasado

Recientemente, James Rodríguez se ha mostrado muy activo en redes sociales. En la plataforma Twitch, ha aprovechado para tener cierta cercanía con sus miles de seguidores que constantemente pregunta por su futuro.

Y es que James no la pasa nada bien en Catar, pues a pesar de ser una de las máximas figuras en los últimos juegos del Al Rayyan, el panorama en el campeonato no es el mejor, dado que, el club se ubica en los últimos puestos.

Así las cosas, durante sus transmisiones en esta red social, el volante colombiano ha mostrado visos de querer salir de Catar, abriendo así las posibilidades a un regreso a Europa. Este sábado, en pleno directo, James coincidió con los respectivos juegos de Everton y Real Madrid, duelos que se disputaron a la misma hora.

El cafetero se decantó por ver el partido del equipo inglés, su último club en el viejo continente donde tuvo actuaciones brillantes. Ante esto, sus usuarios preguntaron al futbolista si volvería a jugar allí, a lo que James no tuvo titubeos para responder.

“Sería una posibilidad. Si ellos quieren, estaría abierto a eso. Yo no tuve ningún problema con nadie allá”, contestó el colombiano, abriendo la puerta a un posible regreso.

James Rodríguez manifestó su deseo de salir del Al-Rayyan, a pesar de tener contrato vigente - Foto: AFP for Licensors

Cabe anotar que el colombiano en días anteriores había manifestado su deseo de salir de Catar ante los malos resultados de su equipo. “Volver a Europa, ¿por qué no? Tengo las condiciones, estoy cogiendo ritmo, esperar qué pasa. Otra buena opción es ir a Estados Unidos, que me gusta mucho, pero falta tiempo para eso”, respondió.

James reiteró que su futuro “es un tema que tengo que pensar mucho, pero sí me gustaría irme ya para otro lado, no sé dónde. ¿Ustedes qué piensan? ¿A dónde podría ser? Donde me quieran, obvio, y donde me quieran poner”, preguntó a los seguidores. En Brasil se ha especulado con la posibilidad de que el Flamengo haga una ofensiva por el colombiano, pero el retorno a este lado del mundo pinta como una opción bastante lejana.

En la mira de Turquía

Aún sin haber tomado una decisión final, a James Rodríguez ya lo empiezan a relacionar con equipos europeos. En este caso es el Galatasaray de Turquía el que estaría soñando con contratarlo por medio del reconocido agente de jugadores Jorge Mendes.

“Se conoció que la estrella mundial James Rodríguez está en la agenda de Galatasaray”, indica el diario Sporx haciendo referencia a esas declaraciones del 10 en sus redes sociales. “Mendes, que empezó a buscar equipo para James en Europa, se reunió con su amigo Luis Campos”, añade.

Campos es la figura clave de esta negociación, pues tiene una buena relación con el representante de James y, además, actúa como asesor de Burak Elmas, presidente del Galatasaray.

“Se supo que Campos transmitió los avances respecto a James a Elmas y esa transferencia podría concretarse si se encontraran los recursos”, condiciona el medio turco, recordando que, por ejemplo, Falcao García salió al Rayo Vallecano justamente porque en el club no tenían los recursos para mantener la nómina con jugadores de sueldo alto.

En el conjunto de Estambul estarían revisando la situación financiera para poder hacer una ofensiva al Al-Rayyan, entendiendo que el colombiano tiene contrato firmado hasta el año 2024. “Se determinó que el presidente no quiere cometer errores económicos y discutirá la situación con los dirigentes para luego tomarán una decisión”, añade Sporx.