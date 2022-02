Duras palabras: directivo de la MLS le cierra las puertas a la llegada de James Rodríguez

Una reciente transmisión de James Rodríguez a través de la plataforma Twitch ha dado bastante para hablar sobre su situación en la Selección Colombia, la relación con sus compañeros y el verdadero sentir de los jugadores respecto al milagro para poder clasificar al Mundial Catar 2022. Pero eso no fue lo único, el 10 reconoció que le gustaría salir de Al-Rayyan de regreso a Europa, aunque no descarta que Estados Unidos pueda ser un destino elegible para estar más cerca de su hija Salomé, que vive en Miami.

Figuras como Thierry Henry, Andrea Pirlo, David Beckham o David Villa escogieron la MLS como sitio de su retiro y eso ha influido para que otros futbolistas consideren que al ir a ese país encontrarán buenas condiciones económicas para ‘quemar’ sus últimos cartuchos.

“Tengo muchas ganas de jugar en la MLS, en realidad. Me encantaría jugar allí al menos durante una temporada. ¿Por qué? Su temporada es más corta, así que tendría tres meses de vacaciones. Jugaría muchos años más”, dijo Neymar en los últimos días, tocando el tema del equipo en el que le gustaría jugar cuando termine su travesía en Europa.

James no se quedó atrás y también expresó su deseo de jugar en suelo norteamericano. “¿Hasta cuándo en Catar? No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado. Volver a Europa, ¿por qué no? Tengo las condiciones, estoy cogiendo ritmo, esperar qué pasa. Otra buena opción es ir a Estados Unidos, que me gusta mucho, pero falta tiempo para eso”.

“Estoy compitiendo y haciendo las cosas bien personalmente, haciendo goles y pases. En la parte grupal, como que no nos hemos entendido mucho, pero al final es todo nuevo, ojalá terminemos de la mejor manera”, señaló. “Es un tema que tengo que pensar mucho, pero sí me gustaría irme ya para otro lado, no sé dónde. ¿Ustedes qué piensan? ¿A dónde podría ser? Donde me quieran, obvio, y donde me quieran poner”.

“No se dónde me voy a retirar, es una buena pregunta, quisiera Estados Unidos, es un país que me gusta mucho, estaría más cerca a mi hija, que está en Miami, la cultura de allá me encanta, siempre voy en vacaciones allá”, apuntó el cucuteño.

‘Portazo’ del comisionado

Las declaraciones de los dos futbolistas sudamericanos han generado reacciones en los aficionados de la MLS que, de cualquier modo, no ocultan su deseo de ver a figuras del deporte mundial desembarcar en su país en el ocaso de su carrera.

No obstante, en la dirigencia de la liga no están tan convencidos de seguir teniendo la fama de ser un torneo de casi retirados. “No necesitamos traer a un jugador de renombre al final de su carrera porque decidió que quiere retirarse en la MLS”, dijo el comisionado Don Garber, remarcando que “cuando Zlatan dejó la Major League Soccer nadie dijo que se iba a retirar a Italia. Y, francamente, eso me insultó”.

Esa idea se ha visto reflejada en el ingreso de los equipos de la MLS al mercado sudamericano, llevándose a las joyas de los principales equipos del continente. “Queremos que nuestra historia sea sobre jugadores jóvenes que vienen aquí en las primeras etapas o en la flor de su carrera y hacen de nuestra liga su liga preferida. Como todas las mejores ligas del mundo, se trata de comprar y vender jugadores”, remató Garber.

Aún con esas declaraciones del máximo dirigente, en Estados Unidos se encuentran varios veteranos como Gonzalo Higuain, Javier ‘Chicharito’ Hernández, Carlos Vela y recientemente fue oficializada la incorporación del brasileño Douglas Costa a Los Ángeles Galaxy, después de un paso para el olvido en el ahora descendido Gremio de Porto Alegre.