De “bajo y sucio” calificó Falcao los rumores sobre supuesta pelea con James

Una serie de rumores se generaron después de lo sucedido en la pasada doble fecha de eliminatorias sudamericanas en la que Colombia no logró sumar un solo punto, quedando al borde de la eliminación.

Finalizada la jornada, los rumores sobre una supuesta pelea entre James Rodríguez y Falcao García aumentaron en las redes sociales debido a que el periodista Esteban Jaramillo indicó que los dos referentes tuvieron un choque en el camerino luego del juego ante Perú.

“El descontrol de James Rodríguez, increpando a la afición por el castigo con silbatina cuando, con resultados adversos y migajas de fútbol, quebró la confianza de los hinchas, tuvo efectos colaterales lamentables”, indicó el periodista.

Sin embargo, con el correr de los días, ambos jugadores salieron en sus redes sociales a desmentir dicha situación, incluso, los dos futbolistas compartieron una videollamada donde bromearon sobre su supuesta pelea.

Ya con las aguas en calma y con este rumor aclarado, Falcao fue contundente y calificó de ‘bajo’ y ‘sucio’ lo que inventaron sobre su situación con James. En charla con el periodista Alex Candal, el delantero rompió una vez más el silencio.

“No ha pasado nada, tampoco hay que salir a aclarar algo; me parece que es injusto un poco, nosotros somos los responsables, pero inventar cosas no me parece lo correcto”, expresó el actual ariete del Rayo Vallecano.

“Aceptamos la responsabilidad, pero de ahí a inventar historias es un juego sucio. Con James tengo una relación de muchos años y nos llevamos muy bien. Ni discutimos, porque en el fútbol se discute, pero no pasó nada”, añadió el jugador cafetero.

🗣️ "INVENTAR HISTORIAS ME PARECE BAJO Y SUCIO"



⚽️ Contundente respuesta de @FALCAO en exclusiva con @Alex_candal sobre su relación con James y la situación de la Selección.#FutbolTotalDIRECTV pic.twitter.com/d9DYSnArty — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) February 22, 2022

Falcao, que no se guardó nada, aclaró que “no eludimos la responsabilidad, no hay necesidad de ese juego sucio. Quedan dos partidos importantes y en el momento en que se termine la eliminatoria haremos los análisis. Poner el foco en historias de los jugadores me parece demasiado bajo y sucio”.

¿Qué dijo James?

En una extensa transmisión en Twitch, James Rodríguez habló sobre Falcao García y las relaciones con sus compañeros e incluso cuerpo técnico. Aseguró que con el goleador histórico de nuestro país tiene la amistad consolidada desde hace muchos años. “Cómo voy a pelear con una persona que es hermano mío, tenemos una relación de 12 años prácticamente. Ha sido como un hermano para mí”, indicó.

James arremetió contra la prensa colombiana. “Todo eso es mentira, no crean en todo lo que dice esa prensa. Algunos son tóxicos y es mentira. Mucho chismerío que nada que ver. Hay que hablar de fútbol y no lo de afuera. No acepto que digan muchas cosas. Como no hablo con la prensa en Colombia, seguro me tiran también por eso. Siempre positivo con buena energía”, enfatizó.

“No crean en lo que dice la prensa. Por favor no lo crean. Supuestamente la prensa está para que informe la verdad. Pero hay alguna prensa en nuestro país que no va por ese lado, que va como por los programas de chismes. Algunos periodistas tienen que trabajar en esos programas de chismes. Es imposible y no dicen lo que es”, agregó.

Por lo pronto, con los referentes remando para un solo lado, la Selección Colombia aguarda a su próxima fecha de eliminatorias en la cual se jugará la vida para avanzar al Mundial de Catar 2022.

La Tricolor necesita de un milagro para lograr el tiquete, sin embargo, su calendario es realmente accesible a comparación del de rivales directos como Perú y Uruguay.

Los dirigidos por Rueda necesitan si o si sumar los seis puntos ante sus rivales de turno, a su vez necesita que Perú caiga o empate en los dos juegos o que Uruguay también fracase para al menos conseguir el repechaje.