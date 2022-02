¿No aguanta más en Catar? El gesto de James tras la derrota del Al-Rayyan

El colombiano anotó un nuevo gol, pero no tuvo el mejor resultado con su equipo.

A pesar de ser uno de los puntos más altos del Al-Rayyan de Catar, James Rodríguez parece no tener rumbo en Catar. El colombiano marcó un nuevo gol en la derrota de los suyos ante Al-Gharafa por 2-3.

Con el balón ya en movimiento en el estadio Jassim bin Hamad, Al-Gharafa dominó el compromiso durante la primera media hora de juego. Fue hasta después del minuto 37 que llegó la reacción del equipo del internacional con la Selección Colombia.

De hecho, fue él quien comandó la ofensiva para generar la primera acción de gol clara. Sobre los 37 minutos James recibió un balón de Yacine Brahimi y quedó de cara al arquero, pero este le supo achicar cada espacio para ganarle el mano a mano.

Pero como la jugada terminó en un tiro de esquina, Brahimi cobró con velocidad al primer palo para que el volante colombiano se anticipara a sus rivales, ganándoles así la posición para mandar el balón al fondo de la red.

Sin embargo, este gol no sirvió mucho para solventar la crisis por la que pasa Al-Rayyan en esta temporada, que incluso ya costó la cabeza del técnico francés Laurent Blanc.

Esta mala racha ya hace notar la molestia de James y sus compañeros. Precisamente, cuando el rival del Al-Rayyan marcó el 3-2 definitivo sobre el final del encuentro, las cámaras de la transmisión se enfocaron en la reacción de James, quien se vio con mirada fija en el campo de juego, claramente mostrando su tristeza por derrota.

Esta imagen cae justo en el momento en el que James ha manifestado no sentirse a gusto en Catar. El pasado 21 de febrero, el colombiano, en un transmisión de la plataforma de Twitch, dejó en vilo su continuidad en Oriente Medio.

Varios espectadores le preguntaron lo que pasará con su futuro al terminar la presente temporada de la liga catarí y el colombiano respondió sin reparos indicando que le gustaría volver a Europa o darse la oportunidad de estar cerca de su hija Salomé en Estados Unidos. “¿Hasta cuándo en Catar? No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”, dijo.

“Estoy compitiendo y haciendo las cosas bien personalmente, haciendo goles y pases. En la parte grupal, como que no nos hemos entendido mucho, pero al final es todo nuevo, ojalá terminemos de la mejor manera”, señaló.

Según el presidente del Al-Rayyan, James tiene contrato hasta diciembre de 2024, lo que dificultaría una posible salida para el próximo mercado de verano en el Viejo Continente. “Volver a Europa, ¿por qué no? Tengo las condiciones, estoy cogiendo ritmo, esperar qué pasa. Otra buena opción es ir a Estados Unidos, que me gusta mucho, pero falta tiempo para eso”, respondió.

James Rodríguez. - Foto: Al-Rayyan oficial

Ahora bien, de acuerdo con este última frase sobre volver a suelo europeo, un rumor se ha despertado en las últimas horas sobre un posible destino del colombiano al finalizar su temporada en Catar.

Según informó SporX, reconocido medio turco, Galatasaray, club en el que hasta hace poco militó el delantero Radamel Falcao García, tendría el nombre de James en su carpeta para la próxima temporada.

Con esta nueva caída, Al-Rayyan llega a seis partidos consecutivos sin conocer la victoria en liga con tres empates y tres juegos perdidos, además de complicar su situación en la tabla.

Con este resultado, el equipo de James quedó en la novena posición con 18 puntos, a cinco de la zona del descenso que la ocupan los puestos decimoprimero y decimosegundo.