Video | James Rodríguez volvió a celebrar gol este jueves con Al-Rayyan

El presente de James Rodríguez parece empezar a darle argumentos para su anhelado regreso al fútbol europeo, así como lo adelantó el fin de semana a través de una transmisión de Twitch. Este jueves el colombiano volvió a ser titular con Al-Rayyan en el partido de liga frente a Al-Gharrafa en la fecha 20 del campeonato catarí.

Como siempre, el volante cucuteño se mostró participativo por el centro del campo, surtiendo de balones a Boly y Brahimi como sus principales socios dentro del campo de juego.

Sobre los 38 minutos de partido, el 10 le cedió el cobro de esquina al argelino, quien centró al primer palo para que James definiera de primera. El guardameta rival estuvo cerca de contener el remate del colombiano, pero se le coló por debajo de las piernas siendo el 1-0 en el marcador.

Cuatro minutos más tarde, James tuvo otra gran oportunidad de marcar, pero el palo le negó la posibilidad de celebrar por duplicado en el último tramo del primer tiempo. Cabe recordar que el volante de la Selección Colombia venía de anotar el martes pasado en los octavos de final de la Copa del Emir frente a Umm Salal, partido que ganaron 1-0 con ese agónico tanto a los 92 minutos.

Con amplio dominio de las acciones después de la primera media hora de juego, Al-Rayyan se fue al descanso con una victoria parcial que le sirve para volver a escapar de los últimos lugares de la tabla de posiciones ahora bajo la batuta del chileno Nicolás Córdova.

¿Se va de Catar?

El propio volante reconoce que la decisión de fichar por Al-Rayyan se dio como consecuencia de la llegada de Rafa Benítez a los Toffees y su necesidad de volver a tener minutos asegurados para retomar el nivel físico y futbolístico.

“Por lo menos estoy jugando. Al equipo en la liga no se nos ha dado los resultados, pero en copa vamos bien, la idea es poder ganarla”, declaró James en transmisión por su canal de Twitch. “Estoy jugando, estoy haciendo las cosas bien, ya llevo muchos partidos jugados, estoy contento por eso, porque hace mucho tiempo no jugaba tantos partidos en línea”, destacó.

Varios espectadores le preguntaron lo que pasará con su futuro al terminar la presente temporada de la liga catarí y el colombiano respondió sin reparos indicando que le gustaría volver a Europa o darse la oportunidad de estar cerca de su hija Salomé en Estados Unidos. “Hasta cuándo en Catar. No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”, dijo.

“Estoy compitiendo y haciendo las cosas bien personalmente, haciendo goles y pases. En la parte grupal, como que no nos hemos entendido mucho, pero al final es todo nuevo, ojalá terminemos de la mejor manera”, señaló.

Según el presidente del Al-Rayyan, James tiene contrato hasta diciembre de 2024, lo que dificultaría una posible salida para el próximo mercado de verano en el ‘viejo continente’. “Volver a Europa, ¿por qué no? Tengo las condiciones, estoy cogiendo ritmo, esperar qué pasa. Otra buena opción es ir a Estados Unidos, que me gusta mucho, pero falta tiempo para eso”, respondió.

James reiteró que su futuro “es un tema que tengo que pensar mucho, pero sí me gustaría irme ya para otro lado, no sé dónde. ¿Ustedes qué piensan? ¿A dónde podría ser? Donde me quieran, obvio, y donde me quieran poner”, preguntó a los seguidores. “No se dónde me voy a retirar, es una buena pregunta, quisiera Estados Unidos, es un país que me gusta mucho, estaría más cerca a mi hija, que está en Miami, la cultura de allá me encanta, siempre voy en vacaciones allá”, apuntó el cucuteño, que, de todas formas, no descarta jugar algún día en el fútbol colombiano.