VIDEO | James Rodríguez cambia el fútbol por un excéntrico deporte en Catar

Desde el pasado fin de semana, cuando James Rodríguez decidió volver a realizar una transmisión de Twitch para compartir con sus seguidores, ha sido motivo de noticia producto de las múltiples declaraciones que dejó en dicha conversación y en la que llamó la atención por diversos temas, todos importantes sobre su futuro, que aunque se consideraba seguro en Catar, podría cambiar en cualquier momento.

En primera medida, James les dejó claro a todos los cibernautas que se siente en un gran momento deportivo en su paso por el Al Rayyan de Catar. Incluso despejó dudas sobre su estado físico de cara a los duelos con Bolivia y Venezuela por la definición de las eliminatorias sudamericanas al mundial de Catar 2022: “No estoy lesionado, gracias a Dios juego unos partidos en línea hace mucho y no me pasaba. De salud estoy bien y físicamente también. Va todo bien”, dijo.

Por otra parte, durante el transcurso de este miércoles y ante dichas declaraciones, el colombiano se mostró nuevamente alejado del fútbol, a pesar de que se pensaba estaba concentrado netamente en su equipo para superar el duro momento que atraviesan en la Liga de Catar.

Se filtraron imágenes en donde el 10 está dedicado junto a uno de sus familiares a la práctica de un deporte poco habitual en Colombia, el pádel, un ejercicio similar al tenis que comprende a dos jugadores y que intenta enfrentarlos mientras atraviesan una pelota al margen de una malla.

Con indumentaria oficial del Al Rayyan, al colombiano se le ve muy a gusto en una práctica informal, que al parecer lo mantiene al margen de múltiples comentarios en los que siempre se ha visto criticado por su presente en el fútbol de Catar o por los sucesos ocurridos durante las últimas dos fechas de eliminatorias en las que la Selección Colombia no desarrolló un buen papel.

De manera complementaria, durante la transmisión del pasado domingo (20 de febrero), el colombiano dejó reveladoras palabras sobre lo que piensa de su futuro deportivo: “Estoy compitiendo y haciendo las cosas bien personalmente, haciendo goles y pases. En la parte grupal, como que no nos hemos entendido mucho, pero al final es todo nuevo, ojalá terminemos de la mejor manera”, señaló.

“Es un tema que tengo que pensar mucho, pero sí me gustaría irme ya para otro lado, no sé dónde. ¿Ustedes qué piensan? ¿A dónde podría ser? Donde me quieran, obvio, y donde me quieran poner”, anotó.

James no se quedó atrás y también expresó su deseo de jugar en suelo norteamericano. “¿Hasta cuándo en Catar? No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado. Volver a Europa, ¿por qué no? Tengo las condiciones, estoy cogiendo ritmo, esperar qué pasa. Otra buena opción es ir a Estados Unidos, que me gusta mucho, pero falta tiempo para eso”.

Finalmente, el 10 de la Tricolor abrió la posibilidad de ir a la MLS una vez considere que es el momento para darle fin a su carrera deportiva, en donde no solo habrían razones laborales sino personales: “No se dónde me voy a retirar, es una buena pregunta, quisiera Estados Unidos, es un país que me gusta mucho, estaría más cerca de mi hija, que está en Miami, la cultura de allá me encanta, siempre voy en vacaciones allá”, apuntó el cucuteño.