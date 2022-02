“Sí soy tóxico”: Carlos Antonio Vélez le devolvió la crítica a James Rodríguez

Las palabras de James Rodríguez en una reciente transmisión por Twitch dieron para hablar de distintos temas referentes al presente de la Selección Colombia en las Eliminatorias a Catar 2022. Por más de una hora el jugador de Al-Rayyan contestó preguntas del público y entre ellas se encontraba la supuesta pelea dentro del camerino con Falcao García y otros referentes del equipo.

“Cómo voy a pelear con una persona que es hermano mío, tenemos una relación de 12 años prácticamente. Ha sido como un hermano para mí”, desmintió el futbolista de 30 años que ya había bromeado al respecto con el Tigre en sus historias de Instagram.

James arremetió contra el periodismo deportivo colombiano. “Todo eso es mentira, no crean en todo lo que dice esa prensa. Algunos son tóxicos y es mentira. Mucho chismerío que nada que ver. Hay que hablar de fútbol y no lo de afuera. No acepto que digan muchas cosas. Como no hablo con la prensa en Colombia, seguro me tiran también por eso. Siempre positivo con buena energía”, enfatizó.

“No crean en lo que dice la prensa. Por favor, no lo crean. Supuestamente la prensa está para que informe la verdad. Pero hay alguna prensa en nuestro país que no va por ese lado, que va como por los programas de chismes. Algunos periodistas tienen que trabajar en esos programas de chismes. Es imposible y no dicen lo que es”, agregó.

James Rodríguez durante el partido frente a Perú en el Estadio Metropolitano - Foto: AP

Este lunes, Carlos Antonio Vélez se refirió a las declaraciones de James. “Dijo entre otras cosas que los periodistas somos tóxicos. No respondo por los demás, respondo por mí y evidentemente soy muy tóxico contra quienes no respetan la autoridad”, lanzó el periodista en su reconocido programa Palabras mayores a través de la emisora Antena 2.

“Soy muy tóxico contra los que caminan en la cancha, los que no corren, los que no se entrenan bien, porque el que no trabaja y solo se dedica a jugar cuando puede no respeta a sus compañeros. Ah si, tiene toda la razón, soy muy tóxico”, ironizó.

Aunque la versión de una pelea entre los dos principales referentes del combinado nacional surgió por Esteban Jaramillo, Vélez ha sido crítico con la actitud de varios jugadores de la Selección, incluso revelando lo que cobran por cada partido que disputan en las Eliminatorias.

“Dijo que no decimos la verdad, tiene razón. En mi caso es cierto pero le prometo que lo haré en el caso Queiroz, que me prometió una entrevista, la voy a conseguir y contaremos esa historia de lo que pasó en siete años de ‘felicidad’ y cuánta plata se llevaron”, expresó en una crítica directa por la salida del ahora seleccionador de Egipto.

En la transmisión, James también dijo que estaba preparándose para ser entrenador o seguir ligado al fútbol después de su retiro. “Me alegra que dijo que le está gustando el tema táctico, un poco tarde, ¿no? Qué bueno porque le sacó siempre el cuerpo”, dijo.

“Ojalá aporte trabajo, entrenamiento, metodología exigente, todo eso que él debe conocer. ‘Tenemos talento, con proyectos serios seríamos potencia’, dijo y seguro, si los jugadores cumplieran lo que los buenos técnicos les indican, respetaran y actuaran conforme a la ética las cosas serían excelentes, no estaríamos hablando de las deplorables presentaciones contra Argentina, Uruguay y Ecuador”, reprochó.

“Que aporte lo que a él le ha faltado”, finalizó Carlos Antonio que enfatiza en su crítica con el compromiso de los futbolistas, entre ellos James, y la responsabilidad que tienen luego de la salida de José Pékerman, la renuncia, en su concepto obligada, de Carlos Queiroz y el presente con Reinaldo Rueda al que, asegura, quieren hacerle lo mismo para que no sea más técnico de la Selección Colombia.