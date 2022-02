James Rodríguez rompe el silencio sobre su relación rota con el Real Madrid

Para muchos, James Rodríguez ha tomado decisiones incorrectas a lo largo de su carrera y su presente parece ser una muestra de eso, desde su salida del Bayern Múnich para regresar al Real Madrid, hasta su polémico arribo a Al-Rayyan de Catar, donde su equipo no es protagonista y pelea por alejarse del descenso.

Aunque el colombiano le puso fin a todo vínculo con el Real Madrid en septiembre de 2020, al ser fichado por el Everton de Inglaterra, el club español sigue siendo tema de conversación en el entorno del mediocampista de 30 años. Y como hay muchas dudas sobre esas decisiones que lo llevaron de la élite del fútbol a una liga casi amateur en Asia, el 10 de la Selección Colombia recordó varios detalles de su pasado.

En julio de 2017 se hizo oficial su cesión al Bayern Múnich de Alemania, donde estuvo dos temporadas antes de volver a la casa blanca.

Aunque la versión de su salida del club alemán era que no quisieron hacer efectiva la opción de compra, el volante de creación dejó claro que regresó a Madrid porque tenía todo acordado con otro equipo.

“En Bayern fueron dos excelentes años, jugué en buen nivel y con grandes jugadores. La vida es de experiencias, de las cosas se aprende”, expresó en su más reciente transmisión por la plataforma Twitch.

Dando un abrebocas sobre la situación en Madrid, James dijo que “en el fútbol uno no se maneja solo, uno tiene jefes y manden bien o mal hay que hacer caso”. Seguido a eso explicó que tomó “la decisión” porque “tenía la opción de ir a un equipo con el que tenía todo arreglado, todo el mundo sabe cuál”.

Ese equipo al que hizo referencia es el Atlético de Madrid, rival de patio de Real Madrid. “Iba a estar en mi casa, cerca de mi hijo y de mi hija. Salí de Bayern porque tenía todo hecho con este club y al final Real Madrid no me dejó salir”, agregó dejando claro que fue el club merengue el que lo obligó a tomar decisiones.

Otro de los temas que tocó fue el gran momento que vive Luis Díaz, quien el domingo levantó su primer trofeo con el Liverpool en la Copa de la Liga inglesa. “Un título siempre es un título; muy bien Luchito, bien esa”, expresó James sobre su compañero en la Selección Colombia.

Aunque no pudo ver el partido completo “porque estaba entrenando” con Al-Rayyan, alcanzó “a ver el final del partido” que tuvo como rival al Chelsea, reciente campeón del Mundial de Clubes. “Qué bueno que se coronaron campeones”, agregó.

Aprovechando el tema del fútbol inglés, le consultaron sobre si le gustaría regresar a Liverpool para volver a defender los colores del Everton, a lo que respondió que “sería una posibilidad”. “Si ellos quieren, estaría abierto a eso. Yo no tuve ningún problema con nadie allá”, añadió.

¿Se va de Catar?

Sobre ese tema de su futuro, en otra de sus transmisiones, los espectadores le preguntaron sobre el siguiente pasó al término de la temporada en Catar y el colombiano respondió sin reparos indicando que le gustaría volver a Europa o darse la oportunidad de estar cerca de su hija Salomé en Estados Unidos. “Hasta cuándo en Catar. No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”, dijo.

“Estoy compitiendo y haciendo las cosas bien personalmente, haciendo goles y pases. En la parte grupal, como que no nos hemos entendido mucho, pero al final es todo nuevo, ojalá terminemos de la mejor manera”, señaló.

Según el presidente del Al-Rayyan, James tiene contrato hasta diciembre de 2024, lo que dificultaría una posible salida para el próximo mercado de verano en el ‘viejo continente’. “Volver a Europa, ¿por qué no? Tengo las condiciones, estoy cogiendo ritmo, esperar qué pasa. Otra buena opción es ir a Estados Unidos, que me gusta mucho, pero falta tiempo para eso”, respondió.

James reiteró que debe analizar su próximo paso: “Es un tema que tengo que pensar mucho, pero sí me gustaría irme ya para otro lado, no sé dónde”.