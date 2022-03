James Rodríguez, ausente con Al-Rayyan este martes, ¿no llega a las Eliminatorias?

James Rodríguez vuelve a protagonizar una preocupante ausencia con el Al-Rayyan en el partido que enfrentaban este martes frente al Al-Sadd, duelo de la Qatar Stars League que había sido aplazado hace unas semanas por culpa de los casos positivos en el actual campeón del campeonato local. El volante colombiano venía de ser titular el sábado por los cuartos de final de la Copa del Emir, partido en el que salió tocado antes de la definición en la tanda de penales.

Durante la serie contra Al-Wakrah, James se mostró bastante participativo, cobrando el tiro libre que decretó el primero de su equipo y luego iniciando la jugada en el gol que empató definitivamente el marcador 3-3. El colombiano incluso tuvo una par de jugadas de gol que fueron anuladas por el árbitro central.

Una de las pocas opciones del complemento la tuvo James, con una diagonal que lo dejó mano a mano contra el arquero rival. El ‘10′ definió bien por encima de Al Khater, pero el árbitro sancionó un milimétrico fuera de lugar, anulando lo que era el segundo tanto del colombiano en la Copa del Emir, después del que había anotado en octavos ante Umm Salal.

Siguiendo por la línea de los tantos anulados, el volante colombiano envió un misil al ángulo, un golazo para el Al-Rayyan, pero no subió al marcador porque el juez central había detenido el partido segundos antes a raíz de un golpe en los genitales a un futbolista del Al-Wakrah.

Lo más preocupante de dicho partido es que el volante salió rengueando por un aparente problema muscular, que se terminó confirmando en la previa al compromiso de este martes por liga.

“James Rodríguez se perderá el partido de mañana debido a una lesión que sufrió en el último partido”, había informado el lunes la cuenta partidaria del Al-Rayyan en inglés y español. Noticia que se terminó confirmando en la previa del partido con la oficialización de las nóminas titulares.

La última información desde territorio catarí indica que el colombiano hizo trabajos diferenciados en la última sesión de entrenamiento, pero las sensaciones no eran las mejores para arriesgar y ser convocado al partido. Nicolás Córdova, entrenador del Al-Rayyan, habría decidido no contar con James para este partido, aunque no creen que sea algo grave.

“Todos saben que durante 21 días jugamos cinco partidos seguidos, en un período como este juegas solo tres partidos y nosotros jugamos cinco, y al final esta es la situación que tenemos y trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo, sabemos que es difícil, pero estoy contento con el desarrollo del equipo y el nivel que presentó recientemente”, dijo el estratega chileno, dando un parte sobre la sobrecarga de partidos que han tenido sus jugadores entre febrero y marzo.

Para todo el grupo fue “es una eliminación triste” en la Copa del Emir. “El equipo dio su mejor y gran esfuerzo, y perdió en los tiros penales, pero hay que aclarar que venimos de una temporada nada positiva y lo importante es que logramos que el equipo compita con los grandes y aporte lo mejor que tiene”.

Aparte de este partido ante Al-Sadd, que pierde parcialmente 1-0, al Al-Rayyan le queda solo un juego de liga, aunque ya no podrá pelear por nada, pues salvó la categoría, pero está demasiado lejos de los puestos a copas internacionales. Después de eso, enfrentará la fase de grupos de la Champions League asiática frente a Al-Hilal FC de Arabia Saudita, Istiklol Dushanbe de Tayikistán y otro equipo por definir.

Esta podría ser la última competencia que dispute James con el equipo catarí, teniendo en cuenta que su empresario, Jorge Mendes, ya se encuentra adelantando conversaciones para llevarlo de regreso a Europa.