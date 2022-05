El sueño que cumplió Jessi Uribe en su matrimonio con Paola Jara

“¡Que vivan los novios!”, fue lo que se escuchó decir este sábado 14 de mayo, después de que los famosos artistas de música popular Paola Jara y Jessi Uribe contrajeran matrimonio.

Esta historia de amor, que comenzó hace más de dos años, entre críticas y polémicas, finalmente tuvo un final feliz: ¡sí, acepto!

Los artistas se dieron cita en el altar en las últimas horas, en Llano Grande, Antioquia.

El día más esperado llegó para la cantante paisa e inició con la publicación de una historia desde su Instagram: “Hoy agradezco por las personas que me aman y han estado para mí, en todo momento. Gracias, gracias, gracias”.

Pero hubo un sueño que Uribe logró cumplir en esta ceremonia, y es que fue una unión por lo católico, como era su deseo.

De acuerdo con Graciela Torres, ‘La Negra Candela’, la boda fue “…el sábado (13 de mayo) a las 3:00 p. m., en una hacienda de Llano Grande (Antioquia), por lo católico, porque siempre fue el deseo de Jessi Uribe. Obviamente, lo van a registrar en la notaría, como corresponde al matrimonio civil…”.

Y es que Jessi Uribe ya había estado casado con Sandra Barrios, matrimonio del que resultaron cuatro hijos, y este no se realizó por la iglesia: “No estaba casado por lo católico, su anterior matrimonio era por lo civil. Así que, perfectamente, puede hacer y cumplir el deseo que tuvo toda la vida de casarse por la Iglesia”.

“Me hizo llorar, los amo”: el video que hizo romper en llanto a Jessi Uribe

Por otro lado, este lunes 16 de mayo Uribe recibió un regalo que lo emocionó bastante. Se trata de un video que recopila algunos de los momentos más especiales de la pareja, incluso se ve un fragmento en el que la pareja responde a un usuario en Instagram si pensaban casarse.

“Sería lindo” respondió Uribe en ese momento al usuario en Instagram, mientras que Jara añadió: “Sí, si estamos bien, si todo sigue como está... sí”.

Después de este inicio, el video muestra una secuencia de imágenes del matrimonio de la pareja en la que están bailando, abrazándose, entre otras emotivas imágenes que dejó la celebración.

El video tiene de fondo la canción “See you again” de Sam Smith, Wiz Khalifa y Charlie Puth. Uribe compartió el video con una sensible declaración.

“Me hizo llorar este video. Los amo, muchas gracias”.

La celebración de la pareja

“Hoy estamos celebrando el amor. Mi esposa, con la bendición de Dios. ¡Te amo! Pido a Dios por tu vida, por tu salud y porque cada día a tu vida lleguen bendiciones”, manifestó el artista santandereano.

La artista, de igual manera, compartió con todos sus seguidores mediante las historias de Instagram las primeras imágenes de la elegante ceremonia. Asimismo, publicó algunos videos de la fiesta, que contó con la presentación de Jorge Celedón.

En las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las distintas redes sociales, se puede observar a Paola Jara de rodillas llorando, mientras le canta El invierno pasado a Jessi Uribe.

“Si ven, no les miento. Me los tomé todos, y como cosa rara, me dio por chillar. Esta es de mis canciones favoritas de Jorgito”, precisó la cantante de música popular, quien admitió que se pasó de copas.

La antioqueña también sorprendió a todos los asistentes de la boda y antes de entrar a la iglesia interpretó la reconocida canción de Shakira Hay amores, la cual también es famosa porque fue hecha para la película El amor en los tiempos de cólera.

Tras la ceremonia, la famosa artista confesó que casarse no estaba en sus planes de vida y que nunca pensó vestirse de novia. Sin embargo, no ocultó su alegría por contraer nupcias con el santandereano.

“Aunque nunca me soñé verme vestida de novia, tengo que confesarles que amé mi vestido. Sin dudas el mejor de los mejores”, precisó Jara en su cuenta personal de Instagram.