“Me hizo llorar, los amo”: el video que hizo romper en llanto a Jessi Uribe

Los cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe celebraron su matrimonio el pasado sábado 14 de mayo. La pareja se vio muy feliz y motivada en la celebración, pues llegaron a compartir momentos de la fiesta en compañía de sus amigos y familiares.

Por otro lado, este lunes 16 de mayo Uribe recibió un regalo que lo emocionó bastante. Se trata de un video que recopila algunos de los momentos más especiales de la pareja, incluso se ve un fragmento en el que la pareja responde a un usuario en Instagram si pensaban casarse.

“Sería lindo” respondió Uribe en ese momento al usuario en Instagram, mientras que Jara añadió: “Sí, si estamos bien, si todo sigue como está... sí”.

Después de este inicio, el video muestra una secuencia de imágenes del matrimonio de la pareja en la que están bailando, abrazándose, entre otras emotivas imágenes que dejó la celebración.

El video tiene de fondo la canción “See you again” de Sam Smith, Wiz Khalifa y Charlie Puth. Uribe compartió el video con una sensible declaración.

“Me hizo llorar este video. Los amo muchas, gracias”

La celebración de la pareja

“Hoy estamos celebrando el amor. Mi esposa, con la bendición de Dios. ¡Te amo! Pido a Dios por tu vida, por tu salud y porque cada día a tu vida lleguen bendiciones”, manifestó el artista santandereano.

La artista, de igual manera, compartió con todos sus seguidores mediante las historias de Instagram las primeras imágenes de la elegante ceremonia. Asimismo, publicó algunos videos de la fiesta, que contó con la presentación de Jorge Celedón.

En las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las distintas redes sociales, se puede observar a Paola Jara de rodillas llorando, mientras le canta ´El invierno pasado´ a Jessi Uribe.

“Si ven, no les miento. Me los tomé todos, y como cosa rara, me dio por chillar. Esta es de mis canciones favoritas de Jorgito”, precisó la cantante de música popular, quien admitió que se pasó de copas.

La antioqueña también sorprendió a todos los asistentes de la boda y antes de entrar a la iglesia interpretó la reconocida canción de Shakira ´Hay amores´, la cual también es famosa porque fue hecha para la película El amor en los tiempos de cólera.

Tras la ceremonia, la famosa artista confesó que casarse no estaba en sus planes de vida y que nunca pensó vestirse de novia. Sin embargo, no ocultó su alegría por contraer nupcias con el santandereano.

“Aunque nunca me soñé verme vestida de novia, tengo que confesarles que amé mi vestido. Sin dudas el mejor de los mejores”, precisó Jara en su cuenta personal de Instagram.

La cantante lució un diseño exclusivo de Jorge Duque, el cual era un vestido blanco enterizo que la hizo resaltar su color de piel, acompañado de un velo que le colgaba desde su cabeza y se arrastraba por el suelo.

Además de Jorge Celedón, la fiesta contó con la presentación de Felipe Peláez y Jean Carlos Centeno. “¡Felicidades! Que tengan un bonito hogar. Compartimos muchas cosas y creo que tenemos un grupo de amigos donde la sinceridad siempre está ahí”, manifestó Peláez en medio de la celebración.

Cabe señalar que la propuesta fue sencilla, pero especial. La artista contó que la propuesta se dio mientras estaban cenando en un elegante restaurante después de que llegó a la mesa un bizcocho de chocolate, el cual contenía el anillo de compromiso. Lo que confirmó por completo las intenciones de Jessi Uribe de compartir el resto de su vida con la antioqueña.