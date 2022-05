“Como quiera quiero, papá”: Pipe Bueno y Alzate continúan su pelea en redes sociales

Los cantantes de música popular Pipe Bueno y Alzate han encendido la polémica en redes sociales tras acusarse mutuamente por un aparente malentendido con una canción que habrían de sacar juntos.

Inicialmente, fue Bueno el que subió un video hablando del tema, diciendo que Alzate le incumplió con un proyecto que tenían juntos. Aunque el artista no mencionó el nombre de Alzate, este decidió contestarle mostrando que la pelea era entre los dos.

“Para los que me conocen, yo poquito soy de estas vueltas, pero es que yo también soy un hombre y yo esto nunca lo había hecho en mi carrera. Pero, para no mandárselo a decir con nadie y tampoco para mencionarlo, pero usted sabe quién es. Nada más deme la cara y devuélvame la plata que me hizo meter y listo”, dijo el intérprete de éxitos como Cupido falló, Confesión, Dueño de ti, Recostada en la cama, entre otras canciones.

“Perro, sos un falsete. Y ya que no quiere dar la cara, solo quiero que devuelvas la plata que me hiciste meter para nada”, dijo.

Ante esto, Alzate apareció en un video diciendo: “Me parece un acto de cobardía, pues ni siquiera menciona quién o de quién está hablando. Yo sí voy a hablar en nombre propio, y es para Pipe Bueno. Soy yo el que lo ha estado buscando hace rato, lo único que veo en esto es un acto de mala intención para dañar la imagen de alguien que ha luchado por sostenerse en este gremio. En la vida no me he robado ni un suspiro, para que usted venga a involucrarme en un chichigua de dinero. ¿Sabe cuál es problema? Que usted me falló cuando más lo necesitaba”, dijo Alzate.

En un principio, el artista paisa dijo que no le debía ningún dinero a Bueno y afirmó que no era necesario llevar la discusión a las redes, pero no se quedaron callados y en sus historias de Instagram continuaron con la pelea.

“Aparezco de nuevo porque esto está encendido totalmente, no quería que algo personal saliera a la luz y menos en redes sociales que son para la música así que lo lamento mucho”, comenzó diciendo Alzate.

“Llevas diciéndole a la gente que te debo un dinero pero es un dinero de un proyecto en el que invertiste pero que incumpliste en todos los parámetros, no podíamos esperarte toda la vida, no era cuando tu quisieras”, le dijo el cantante.

Igualmente, aseguró que Bueno hizo trabajar a muchas personas en vano y que ese dinero debería usarse para pagarle a todos los que hicieron parte del proyecto. “No sé cuál es la chichigua que estás reclamando, pero se te va a pagar”, afirmó.

Además, Alzate dijo que ha intentado comunicarse telefónicamente con Bueno, pero este no le ha contestado. “Te voy a pedir que aclares esto, porque la imagen de una persona no se puede ver afectada así, porque si quieres yo puedo prender el ventilador de cosas que yo sé y que tengo pruebas”.

Finalmente, Alzate dijo que no le interesaba hablar más por redes sobre dicho tema y concluyó: “Salud por dañarme el día que ya venía mal por cierto”.

Entre tanto, Pipe Bueno no se quedó callado y dijo que inicialmente él no tenía ganas de boletear a nadie, pero en vista de que él contestó pues decidió hablar con nombre propio.

“Andas por ahí diciendo mentiras, que vos has perdido más billete y si toca con abogados vamos con abogados, como quiera quiero papá, pero desde guaro remix, en el que lo invité a participar no he sacado una canción porque quedé en algo como usted”, dijo.

Según afirmó Bueno, van varios meses en los que él no saca una canción y cuenta con varias colaboraciones con artistas a nivel nacional e internacional porque ha estado esperando a hacerlo con Alzate. “Quien se puso con guevonadas fue usted y si no quiere sacar la canción pues no la sacamos, eso allá usted, a mí solo devuélvame la plata y quédese con la canción y si toca con abogados será”.