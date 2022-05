“Jamás fui fan de Pipe”: Luisa Fernanda W sobre su actual pareja

La relación de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno es una de las más comentadas por sus seguidores en las redes sociales. En esta ocasión a la influenciadora le preguntaron sobre si imaginaba ser la esposa del cantante de música popular.

Para sorpresa de muchos, la respuesta de Luisa W fue de desaprobación hacia el género musical que interpreta su esposo, pero luego aceptó que cambió de opinión.

“Pues obviamente yo antes sabía quién era Pipe; ¿Quién no sabía en Colombia quién era él antes, cierto? Pero él jamás estuvo en mi radar, empezando porque a mí la música popular no me gustaba; yo decía como ‘Ay, esa música de viejitos’, eso era lo que yo pensaba, con mucho respeto”, afirmó la empresaria en el video que fue publicado por la cuenta de Instagram @notifamosoos.

“Ya después cuando empecé a conocer del género con Pipe yo dije: ¿en qué estaba pensando? Pero jamás fui fan de Pipe. Es más, él sí me parecía bonito, pero cuando conocí su personalidad, fue eso lo que me llevó a enamorarme de él”.

Luisa Fernanda W destacó más virtudes de su esposo, con quien tiene un hijo y son propietarios del reconocido restaurante Rancho MX. “Algo que me gusta mucho de él es que es una persona muy generosa. El no es envidioso, le gusta ayudar a todo el mundo. Si por él fuera ayudaba a todo el mundo. Quiere apoyar a la gente y eso me parece muy bonito y es una cualidad que muy pocas personas poseen”.

La influenciadora también destacó en su charla con sus seguidores que “no se veía como mamá” y que terminó haciendo “familia con quien menos lo creía y cuando menos lo esperaba”.

Luisa Fernanda W rompió el silencio y se refirió a los rumores de un posible embarazo

Desde hace varias semanas el rumor de que la creadora de contenido e influencer Luisa Fernanda W estaría esperando un segundo hijo con su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno, ha estado latente por todos los rincones de la web y las redes sociales.

De hecho, varios portales y programas de entretenimiento han dicho que algunas fotografías que comparte la antioqueña en Instagram dan indicios de la llegada de un nuevo integrante a la familia. Incluso, esas sospechas aumentaron hace unos días cuando la también empresaria, dueña de un restaurante temático, publicó otro par de imágenes.

La influenciadora suele interactuar con sus millones de seguidores en Instagram. En esta oportunidad, Luisa Fernanda W escribió: “¿Qué chismoseamos?”, y al notar que en su caja de preguntas un usuario le interrogó si estaba esperando un bebé, la creadora de contenido decidió romper el silencio para despejar la duda ante sus 17 millones de seguidores.

“Estamos ansiosos por saber si estás esperando otro ‘baby’”, es el interrogante que la mujer de 28 años decidió elegir para aclararlo todo.

Luisa se ha caracterizado por exponer su vida personal sin ningún problema, por lo que accedió a dar un nuevo indicio y reflexión.

“¡Ay, yo lo sé! Y me parece hermosa la gente con buena vibra, pero yo creo que es hasta la misma presión de la gente la que a uno como que no lo deja. Uno dice: ‘si estoy o no estoy embarazada, para qué tengo que salir a gritarlo a los cuatro vientos’”, fueron las primeras palabras de la paisa.

“Una persona embarazada lo dice cuando lo quiera anunciar con bombos y platillos, cuando se sienta cómoda, o si no lo quiere decir, perfecto. Un embarazo no se oculta e igual en cualquier momento se va a notar, entonces esperemos a ver… Dios quiera que sí”, concluyó la influencer.