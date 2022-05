Pipe Bueno denunció a un colega por involucrarlo en falsos negocios, ¿de quién se trata?

Una nueva polémica se teje en el mundo del entretenimiento, esta vez por cuenta de dos cantantes de música popular. La discordia se habría generado, al parecer, por malos negocios que habrían provocado la pérdida de dinero de uno de estos personajes.

Andrés Felipe Giraldo Bueno, más conocido como Pipe Bueno, en las últimas horas denunció a través de un video publicado en su perfil de Instagram a un colega por, presuntamente, involucrarlo en un ‘falso negocio’, en el cual habría perdido una considerable suma de dinero; sin embargo, esta no fue especificada.

“Para los que me conocen, yo poquito soy de estas vueltas, pero es que yo también soy un hombre y yo esto nunca lo había hecho en mi carrera. Pero, para no mandárselo a decir con nadie y tampoco para mencionarlo, pero usted sabe quién es. Nada más deme la cara y devuélvame la plata que me hizo meter y listo”, dijo el intérprete de éxitos como Cupido falló, Confesión, Dueño de ti, Recostada en la cama, entre otras canciones.

Minutos antes de publicar la grabación, Pipe Bueno publicó una historia en su perfil y acusó a su colega de ser un “falso”, al tiempo que confirmó que su única intención era recuperar su dinero.

“Perro, sos un falsete. Y ya que no quiere dar la cara, solo quiero que devuelvas la plata que me hiciste meter para nada”.

Aunque Bueno no dijo el nombre del colega, sus seguidores en redes sociales comenzaron a especular que se trataba del también cantante del género popular Jorge Andrés Alzate Ríos, conocido como Alzate, quien comparte de Pipe el tema Guaro RMX.

Las especulaciones no duraron mucho tiempo, ya que Alzate, por medio de la misma red social (Instagram), difundió un video en el cual confirmaba que el novio de la influencer Luisa Fernanda W sí se estaba refiriendo a él.

El cantante de Maldita traición y Ya me cansé aseguró que las acusaciones de Bueno son “injustas” y “cobardes”, ya que tendrían como propósito dañar su imagen como artista.

“Me parece un acto de cobardía, pues ni siquiera menciona quién o de quién está hablando. Yo si voy a hablar en nombre propio, y es para Pipe Bueno. Soy yo el que lo ha estado buscando hace rato, lo único que veo en esto es un acto de mala intención para dañar la imagen de alguien que ha luchado por sostenerse en este gremio. En la vida no me he robado ni un suspiro, para que usted venga a involucrarme en un chichigua de dinero. ¿Sabe cuál es problema? Que usted me falló cuando más lo necesitaba”, dijo Alzate.

Asimismo, Jorge Andrés sostiene que él ha sido quien más ha invertido más dinero en el polémico negocio, el cual hasta el momento se desconoce de qué trata. “Yo sé que usted no va a tener los huevos de pedirme disculpas públicamente cuando todo salga a la luz, ahí si me vas a llamar de madrugada, prendido, pero ahí ya no voy a estar para vos”.

Alzate concluyó su respuesta afirmando que era Bueno quien lo habría dejado “botado” en el proyecto, por lo cual debería responder a través de la Ley.

Entre tanto, los seguidores de ambos cantes cantantes creen que todo este rifirrafe hace parte de una estrategia de marketing para lanzar una nueva canción, dado que entre Bueno y Alzate siempre se ha visto una buena relación. Sin embargo, algunos se han tomado la tarea de crear #Hashtag como #TeamAlzate o #TeamPipe para demostrar su apoyo a los artistas.