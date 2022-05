“Te voy a contar todo”: Sara Uribe responde con evasivas cuando le preguntan por Fredy Guarín

La modelo antioqueña Sara Uribe se posicionó como tendencia en redes sociales luego de que habilitara la opción de preguntas en Instagram para interactuar con sus fans; la también presentadora recibió un sinfín de cuestionamientos sobre su vida personal.

Algunas de las preguntas que más se destacaron fueron si tenía pareja actualmente, mientras que otras se centraron en la relación que mantiene con Fredy Guarín y su rol como padre.

“Qué tal es Fredy Guarín como papá”, le preguntaron a Uribe, ante lo que respondió en tono jocoso, “mándame tu número, que ya mismo te voy a llamar a contar todo”. La presentadora siempre ha tratado de mantener las polémicas y los chismes de su relación con el papá de su hijo lejos de redes, por lo que prefirió evitar hablar al respecto.

Por otro lado, ante las preguntas sobre si tiene un nuevo amor, Uribe recalcó que en el momento está cumpliendo con todas sus ocupaciones, por lo que no está con alguien más, además dejó claro que así se siente muy feliz, por lo que invitó a sus seguidores a normalizar la situación.

Debido a la insistencia de los seguidores sobre un posible “arrocito en bajo” de la presentadora, Uribe aclaró que en la vida se encuentra con personas que le recargan de buena energía y amor, sin embargo, resaltó que disfruta su proceso de soltería. Además, recalcó que está muy feliz con su pequeño hijo, Jacobo.

En las historias también aprovechó para contar sobre el concierto de Maluma, pues aseguró que fue el mejor concierto de su vida. A pesar de que no respondió sobre las dudas relacionadas con Guarín, Uribe siempre ha recalcado que su cariño hacía el futbolista es muy grande y que comparten la dicha de ser padres.

Viaje a Las Vegas

“Amigas, estoy como siempre soñé estarlo en Las Vegas: nos casamos, me subieron a la tarima y conocí al amor de mi vida. ¡Gente, si yo les mostrara lo que viví! ¡Les bailé a tres hombres! Pero lamento decirles que me tengo que ir porque el vuelo nos va a volver a dejar”, dijo Uribe, notablemente emocionada por las experiencias vividas en Las Vegas.

Por supuesto, sus fanáticos no dudaron en reaccionar frente a los videos mostrados por la presentadora, especialmente las mujeres. Muchas de sus seguidoras dijeron tener “envidia de la buena”, después de ver el show que Uribe pudo disfrutar.

“Yo necesito un viaje como esos, para desaparecerme un ratico”; “se nota que ese moreno te movió el piso”; “siempre he querido ir a un show de Chippendales ¡Qué delicia!”, y “yo me hubiera derretido en ese teatro”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en respuesta a las grabaciones de la famosa.

Es importante señalar que esta no es la primera vez que Sara descresta a sus seguidores con confesiones un poco subidas de tono, en relación a su vida sexual y los fetiches que tiene en los momentos de pasión. Según explicó hace algunos días, para ella es importante gozarse con toda la intimidad que tiene con sus parejas, dejando el “cuerpo y el alma” en cada uno de sus encuentros sexuales.

“A mí me encanta (el fetiche de los tacones), me encantan todo lo que son medias, tacones y ligueros. Yo sé que mis antiguas parejas saben que cuando estoy súper enamorada me entrego en cuerpo y alma [...]. Yo soy de las que arma la pinta completa y el rojo me encanta”, reveló.

Por último, mencionó que no solo mueve el piso de los hombres, sino también de algunas mujeres, tal como le ocurrió durante una fiesta a la que asistió con algunas de sus amigas.

“Ayer estaba en un bar con unas amigas, entonces yo iba a entrar al baño y estaba haciendo la fila, cuando se me arrimó una vieja y me dijo: ‘Si quiere le ayudo’, y yo dije que no”, concluyó.