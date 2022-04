Sara Uribe contó del candente momento que vivió en un estriptis en Las Vegas

Sara Uribe cuenta actualmente con más de 6,6 millones de seguidores en Instagram, lo que la convierte en una de las famosas colombianas con más fanáticos en redes sociales. Aunque hay varios factores para este éxito, como sus relaciones amorosas y por supuesto su trabajo en la televisión nacional, lo cierto es que varias de las personas que han dado al botón Seguir en estas plataformas, se han dejado llevar también por la belleza de la presentadora.

Para nadie es un secreto que Uribe tiene una figura que enloquece a sus seguidores, por lo que no es raro que sean estos los que estén pendientes de cuanta foto o video suba a redes sociales mostrando su escultural cuerpo.

Sin embargo, en los últimos días, la presentadora se hizo popular en internet después de mostrar y relatar lo que hizo durante su viaje a Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, ya que aunque habla de cuerpos desnudos, no es precisamente el suyo el que muestra en esta condición.

Uribe quiso escaparse por algunos días al país norteamericano, en donde llegó el pasado 2 de abril a la Ciudad del Pecado para dejar “volar su imaginación”, tanto en los famosos casinos de Las Vegas como en una que otra sexshop y en una presentación de Chippendales.

Cabe recordar que este último es un show cuyos protagonistas son hombres semidesnudos que con sus cuerpos trabajados en el gimnasio despiertan las emociones y pasiones de las cientos de espectadoras que llegan a diario para verlos bailar.

No obstante, los estriptiseros no fueron los únicos que bailaron esa noche, pues la también modelo confesó en sus stories de Instagram que fue tal la emoción del evento que terminó realizando un estriptis a un grupo de hombres.

“Amigas, estoy como siempre soñé estarlo en Las Vegas: nos casamos, me subieron a la tarima y conocí al amor de mi vida. ¡Gente, si yo les mostrara lo que viví! ¡Les bailé a tres hombres! Pero lamento decirles que me tengo que ir porque el vuelo nos va a volver a dejar”, dijo Uribe, notablemente emocionada por las experiencias vividas en Las Vegas.

Por supuesto, sus fanáticos no dudaron en reaccionar frente a los videos mostrados por la presentadora, especialmente las mujeres. Muchas de sus seguidoras dijeron tener “envidia de la buena”, después de ver el show que Uribe pudo disfrutar.

“Yo necesito un viaje como esos, para desaparecerme un ratico”; “se nota que ese moreno te movió el piso”; “siempre he querido ir a un show de Chippendales ¡Qué delicia!”, y “yo me hubiera derretido en ese teatro”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en respuesta a las grabaciones de la famosa.

Es importante señalar que esta no es la primera vez que Sara Uribe descresta a sus seguidores con confesiones un poco subidas de tono, en relación con su vida sexual y los fetiches que tiene en los momentos de pasión. Según explicó hace algunos días, para ella es importante gozarse con toda la intimidad que tiene con sus parejas, dejando el “cuerpo y el alma” en cada uno de sus encuentros sexuales.

“A mí me encanta (el fetiche de los tacones), me encantan todo lo que son medias, tacones y ligueros. Yo sé que mis antiguas parejas saben que cuando estoy súper enamorada me entrego en cuerpo y alma [...]. Yo soy de las que arma la pinta completa y el rojo me encanta”, reveló.

Por último, mencionó que no solo mueve el piso de los hombres, sino también de algunas mujeres, tal como le ocurrió durante una fiesta a la que asistió con algunas de sus amigas.

“Ayer estaba en un bar con unas amigas, entonces yo iba a entrar al baño y estaba haciendo la fila, cuando se me arrimó una vieja y me dijo: ‘Si quiere le ayudo’, y yo dije que no”, concluyó.