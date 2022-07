Jessica Cediel mostró cómo avanza su recuperación tras la extracción de biopolímeros

La presentadora colombiana es una de las mujeres que ha cautivado no solo la pantalla chica del país, sino que ha logrado llegar por su talento a escenarios internacionales.

Sin embargo, su salud se ha visto trastocada hace más de una década, cuando descubrió que tenía biopolímeros en sus glúteos. Desde entonces, empezó todo un desafío a través de procedimientos para su extracción.

El pasado mes de junio, en una entrevista para el programa La Red, Cediel aseguró: “Quiero limpiar mi cuerpo al máximo nivel posible de los polímeros, pero eso no quita ni asegura que yo diga: yo estoy bien y limpia 100 %”.

Puntualizó esto mientras se refería a los diferentes cuestionamientos que le han hecho sus seguidores sobre la cantidad de sustancia que tiene en el organismo.

“Mucha gente me pregunta: ¿entonces cuánto polímero tienes ahora? Eso no se puede saber, eso jamás va a tener un número exacto o un porcentaje que le diga a uno: ‘tiene tanto, le quitaron tanto’”, dijo.

En la conversación explicó que las secuelas que le ha dejado todo este proceso que ha vivido han sido no solo físicas, también psicológicas. “Yo quedé con un trauma terrible que lo estoy tratando desde hace mucho tiempo (...) Se llama estrés postraumático”.

“No me hago absolutamente nada hasta que medianamente no me dé la energía de confiar en que me lo puedo hacer (...) Es algo que se ha estado trabajando. Primero en la parte espiritual, segundo la parte psicológica y ahí vamos avanzando en el proceso”, relató Cediel, al referirse a la desconfianza que le produjo lo que le sucedió.

“Todas esas marquitas que tengo yo allá atrás en la espalda, en la zona lumbar (...) son vida, las amo, las valoro y es otra parte de mí. Es una cicatriz que tú jamás pediste, pero que decidiste tener por salud y calidad de vida, tiene un proceso”, comentó Cediel, quien destacó que hasta las parejas (aclaró en ese momento que no tiene) se deben acostumbrar a esas marcas en su cuerpo.

La recuperación de la presentadora

Entre tanto, en sus redes sociales no dudó en contarles a sus fans lo bien que le ha ido en su recuperación.

“La recuperación va muy bien. Hoy (martes 21 de junio) es mi día 10 de recuperada. Me siento muy bien y muy bendecida gracias a Dios”, contó y señaló que está muy animada por su estado de salud, luego de la intervención quirúrgica.

Pero resulta que en las últimas horas Cediel volvió a referirse de su estado de salud:

“Hola familia, hoy me estaba haciendo la curación y me quité la faja. Me quité las espumas que ustedes saben que me toca tener en mi zona lumbar y dije ‘Ohh’, para llevar un mes y medio, comer de todo y no hacer ejercicio, me siento muy bien, muy feliz, muy bendecida y sobre todo sana, que toda la gloria sea para Dios”, afirmó en un video en sus stories de su red social.

Una mujer que profesa su fe

Además, no dudó en atribuirle lo bueno que le pasa a quien en más cree: “Porque esto es un milagro y una victoria de Él”.

“A mí Dios me habló a las 3:00 de la mañana en Isaías 41 del 9 al 20, y eso a me cambió completamente”, aseguró en el programa ya mencionado. “Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios”, se puede leer en el texto bíblico.

Concluyó escribiendo: “Aunque nunca se podrán retirar los biopolímeros en su totalidad, me siento más limpia y más agradecida. Gracias, Dios”.