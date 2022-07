¿Jessica Cediel tiene nuevo amor? Crecen los rumores

Jessica Cediel comparte en sus redes sociales muchos detalles de su vida privada, sus gustos, lo que vivió con los biopolímeros y también sus opiniones sobre el tema de las relaciones sentimentales.

La bogotana, quien ha estado sin pareja, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en la que tiene cerca de 9,4 millones de seguidores, el cual generó rumores sobre una nueva relación sentimental.

En una anterior interacción con sus seguidores en Instagram, Cediel contó lo que busca en un hombre para estar otra vez en una relación. “Como pareja debes ser una nota y la otra persona (debe ser) supermadura, para llevar tu ritmo”, le respondió Jessica Cediel a un cibernauta.

En Instagram, la presentadora publicó un carrete de fotografías, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que escribió, que muchos tomaron como una declaración de amor.

“Todo esto es tuyo… y eso me tiene feliz. Ay qué rico”, comentó la modelo junto a las fotos en su cuenta de la red social.

“¡My Love! Hasta que por fin lo pudimos oficializar”, le respondió con humor uno de sus seguidores. ¿Quién será? Muy de buenas”, preguntó otro cibernauta ante la publicación de la presentadora. Por otra parte, un seguidor solo firmó lo “afortunado” que debe ser la nueva pareja sentimental de la bogotana.

Jessica Cediel les hizo súplica a Iván Duque y a Gustavo Petro, ¿de qué se trata?

La presentadora Jessica Cediel contó en sus redes sociales a sus seguidores que vivió un percance por culpa de los huecos que se encuentran sobre la Autopista Norte de Bogotá. Aunque el inconveniente vial no fue grave, la modelo aprovechó la oportunidad para dar su opinión sobre el asunto.

Cediel cuenta que, mientras iba por la carretera junto a su hermana, uno de los neumáticos de su vehículo estalló por causa de un hueco.

La modelo dijo en sus historias de Instagram con buena actitud que es importante que el Gobierno se fije en el estado de las vías, pues aunque en esta ocasión solo fue un neumático estallado, en otra oportunidad podría presentarse una tragedia u otras situaciones que no se pueden solucionar con facilidad.

“Hola, familia linda, paso por aquí a contarles nuestra choco-aventura de la noche. Yo sé que más de uno se va a sentir identificado. Veníamos por la Autopista Norte (Bogotá), sentido norte-sur y como la Autopista Norte está impecable, parece una pista de avión, no tiene un hueco, no tiene un cráter, no tiene un desnivel, pues, señoras y señores, lo que se imaginan, se nos pegó una estallada la llanta, impresionante”, dijo.

“Estamos aquí al lado. Gracias a Dios, mi papá nos enseñó a despinchar, está mi hermana dándole. Pero yo en esta situación no le puedo colaborar, porque no puedo hacer fuerza y porque no me es fácil agacharme”, añadió la presentadora.

“Por favor, señor Gobierno de Colombia, entrante, saliente, lo que sea que ustedes quieran opinar, inviértanle a la malla vial del país, pa’ que los carritos no sufran tanto. Yo sé que más de uno se siente identificado con esto. Hay que sacarle una sonrisa a la vida”, expresó Cediel.

Después de un rato, Jessica Cediel dio un parte de tranquilidad a sus seguidores al mostrar que lograron cambiar la llanta y logró llegar a su casa sobre la medianoche del primer día de julio.

“Mi papá nos enseñó a despinchar, desde chiquitas, el problema es que yo en esta condición no puedo hacer nada [risas]… Como estaba tan dura, necesitábamos la fuerza de un macho, de un varón. Puro plan familiar [risas]… ¡Ya en casa! Gracias a todos por tanto amor”, finalizó.