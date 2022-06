Jessica Cediel habló de los biopolímeros que le retiraron y las secuelas que ahora tiene

Jessica Cediel es una de las presentadoras y modelos más reconocidas de Colombia, pero la bogotana también es recordada por el tratamiento que se ha realizado para retirarse los biopolímeros, unos procedimientos que ella misma ha contado todas las dificultades y secuelas que le ha dejado.

“Vuelvo para saludarles y agradecerles por tanto amor y tanto cariño”, afirmó la bogotana en una de sus historias de Instagram, en la que contó la razón por la que estuvo alejada de las redes sociales por unos días.

“La recuperación va muy bien. Hoy (martes 21 de junio) es mi día 10 de recuperada. Me siento muy bien y muy bendecida gracias a Dios”, contó Cediel, y también señaló que está muy animada por su estado de salud, luego de la intervención quirúrgica.

La modelo ha vivido todo un proceso de cerca de 11 años con estos procedimientos y decidió contar en el programa de farándula La Red, de Caracol Televisión, todas las secuelas, tanto físicas como psicológicas que le dejaron las cirugías.

“Me siento muy bien. Creo que estos 11 años de procedimientos para lograr estar mejor han valido la pena”, señaló Cediel, quien explicó más detalles del tratamiento al que se sometió para estar mejor de salud. “Mucha gente me pregunta. ¿Entonces cuánto polímero tienes ahora? Eso no se puede saber, eso jamás va a tener un número exacto o un porcentaje que le diga a uno: tiene tanto, le quitaron tanto”.

Jessica también aclaró que ella solo desea “limpiar” su cuerpo lo que más se pueda de los polímeros, pero es consciente que la cura no será total.

La modelo resalta que un tema positivo de este momento en su vida es que ella se volvió un ejemplo para que otras mujeres no caigan en estos procedimientos que pueden afectar la salud.

“No me hago absolutamente nada hasta que medianamente no me de la energía de confiar en que me lo puedo hacer. Es algo que se ha estado trabajando. Primero en la parte espiritual, segundo la parte psicológica y ahí vamos avanzando en el proceso”, relató Cediel al programa La Red.

Otra de las secuelas que le deja este procedimiento a Jessica Cediel son las cicatrices en su cuerpo, un tema que ella también ha trabajado para entender esos cambios en su cuerpo.

“Todas esas marquitas que tengo yo allá atrás en la espalda, en la zona lumbar, son vida, las amo las valoro y es otra parte de mi. Es una cicatriz que tu jamás pediste, pero que decidiste tener por salud y calidad de vida, tiene un proceso”, comentó Cediel, quien destacó que hasta las parejas (aclaró que no tiene) se deben acostumbrar a esas marcas en su cuerpo.

“Me han lastimado mucho”: Jessica Cediel abrió su corazón y habló sobre el amor

Otro tema que le pregunta mucho los seguidores a Jessica Cediel es sobre su soltería, ella contó en Bravíssimo por qué ha estado sin pareja.

“Me volví muy prevenida porque me han lastimado mucho, entonces ya llega un punto en el que tú te cierras y te proteges y te vuelves prevenido, pero no por mal, sino porque no quieres que te hagan más daño”, declaró la presentadora.

La modelo agregó que espera que la próxima persona que intente ‘robarse’ su corazón sea trabajadora, responsable, con ideales, que sea “echada pa’ delante”, según dijo, tal cual como es ella. Con estas palabras, explicaba que “no era exigente” a la hora de hablar sobre requisitos o qué buscaba en un hombre, solamente que este fuera guerrero.

En su intervención sobre temas relacionados con el amor, afirmó que en algunas ocasiones se encontraba con personas que, al parecer, por tener fama y renombre pensaban que podían conquistar a la bogotana; sin embargo, para acceder al corazón de Cediel se necesitaría tener buenos sentimientos y mucha dedicación, según indicó.

Es de recordar que la relación más conocida y larga que ha tenido la modelo fue con el cantante de música popular, Pipe Bueno. Seguida de esta, estuvo el deportista estadounidense Mack Roesch, y desde entonces no se le ha vuelto a conocer pareja a Cediel; no obstante, siempre ha afirmado estar contenta con su soltería, pero dispuesta a encontrar el amor.