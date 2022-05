La grave enfermedad que sufre el padre de Jessica Cediel

Jessica Cediel es uno de los personajes que llama la atención de sus más de 9 millones de seguidores que tiene en Instagram y en esta oportunidad lo hizo con un emotivo video junto a su padre.

El padre de la presentadora y actriz sufre de Parkinson, enfermedad, que es progresiva y afecta el sistema nervioso y el movimiento de los pacientes. Pero su estado de salud no fue impedimento para salir con ella en una de sus historias de Instagram.

“¿Papi, te gustó mi nuevo ‘look’?… Papi”, le pregunta Jessica a don Alfonso, quien le responde que “sí”. “No te creo de a mucho. Padre, pero tú me hiciste peli negra, me volví a poner peli negra. ¿Por qué no te gustó?”, dijo la presentadora en otra parte del video.

Jessica también afirma en el video que fue su padre quien escogió las fotos que posteriormente publicó en su cuenta de Instagram con su nueva imagen, además, el señor Alfonso le dice a los seguidores de Jessica que “espera que les guste” las fotos que publicó su hija.

“Mi papá tiene una gran fanaticada por acá, lo quieren mucho y es el mejor papá del mundo y lo amo, pero para los que no saben mi papá tiene una condición de salud y sufre de Parkinson”, contó la modelo hace unos meses cuando dio a conocer la enfermedad que padece su padre.

Jessica Cediel también afirmó que tomaron la decisión de internarlo en un hogar geriátrico con todos los cuidados necesarios. “Muchas personas que tienen familiares con alguna condición de salud me entienden, así que hasta hoy tengo ganas de compartir con ustedes por lo que estamos pasando y por eso les digo que los entiendan, que hay que tener un corazón bondadoso por ellos son como niños chiquitos, pero mi papá es como mi vida”, añadió.

“No soy dama de compañía”: Jessica Cediel denuncia ‘venta’ de sus fotos en redes sociales

Jessica Cediel es una de las presentadoras más importantes de Colombia y también una de las más reconocidas en Latinoamérica por su trabajo como presentadora, actriz y por sus publicaciones en Instagram.

Por esto, la mujer aprovecha su fama para contar casi que a diario las incidencias que le ocurren, esto con el fin de mantener informados a sus fans y así gestar una comunidad entera alrededor de su imagen.

Sin embargo, dicha imagen a veces es utilizada de manera abusiva e ilegal por algunos delincuentes que, aprovechando la belleza de Cediel, empiezan a timar a otras personas.

Así lo contó ella por medio de sus historias de Instagram, en donde subió algunos videos y textos, avisando que “está siendo víctima de estafas y falsedades personales en Instagram”.

En una de sus publicaciones aseguró que estarían usando su foto como parte de un catálogo web de damas de compañía en Europa.

“¡Juepucha! Yo no sé por qué la gente es tan malpa…, o sea, están estafando a hombres pidiéndoles dinero. También en otras páginas por allá en Europa diciendo que soy dama de compañía y estoy por allá en no sé qué catálogo de mier… No soy yo, por favor, les dejo la aclaración para que no caigan. Eso se lo enviaron a mi hermana y queríamos hacer la alerta”, añadió Cediel en sus historias de Instagram.

Para intentar detener esta situación, la presentadora informó que ya se asesoró e inició “acciones legales de tipo penal, en defensa de mi imagen y buen nombre”.

“Recuerden que únicamente mi cuenta oficial es @jessicacedielnet. No tengo absoluta relación o vínculo con ninguna otra cuenta más. Les estaré contando cómo termino de resolver esta situación. Tengan mucho cuidado en cómo navegan en sus redes sociales”, concluyó.