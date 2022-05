“Dios es muy lindo”: Jessica Cediel rompió en llanto, ¿qué le sucedió?

Jessica Cediel es una de las mujeres más famosas de Colombia, no solo por su trabajo como presentadora de televisión, también por su increíble belleza y costumbre de mantener informados a sus seguidores de todo lo que pasa en su vida.

Por medio de sus cuentas en redes sociales, Cediel comparte las incidencias de su día a día con los internautas que muy juiciosos están pendientes de los hechos que transcurren.

Ejemplo de esto son las historias que publicó la bogotana en su cuenta de Instagram, en las que habló un poco del impacto que ha tenido la espiritualidad en ella, asegurando que, incluso en ese aspecto, las personas deberían aprender a seleccionar sus luchas.

Para Cediel, ser espiritual no significa tener que lidiar con todo.

“Hoy escuché una prédica espectacular que nos enseña a escoger las batallas y a darnos cuenta de qué es lo que vale la pena en nuestras vidas. Independientemente de la religión que usted sea, yo creo que todo lo que sume y ayude a alimentar el espíritu es bienvenido”, dijo.

Sin embargo, minutos después, la presentadora no dudó en grabarse llorando y explicando cuál era la razón para protagonizar esa escena.

“Estoy haciendo esta historia porque estoy llorando. Y habrá gente que dirá: ‘Ay, tan ridícula, ¿por qué se graba llorando?’. Me grabo llorando porque vale la pena. Si les comparto estupideces, ¿por qué no me voy a grabar llorando por algo que literalmente toca mi corazón y mi alma?”, explicó.

Añadió que es precisamente su vida espiritual la que la tenía en esa condición: “Acabo de caer en cuenta que Dios hoy me ha hablado de todas las formas, Dios es muy lindo. Pídanle y agradézcanle cualquier cosa que necesiten en sus vidas porque, cuando uno lo hace de corazón, Él escucha”.

“Estaba sentimental y emocional. Y estoy llorando de felicidad al ver que la gracia y misericordia de Dios es lo máximo”, finalizó.

“No sé si los del problema son ellos o soy yo”

Cabe recordar que hace ya casi un mes, Cediel, quien actualmente disfruta de su soltería, decidió hablar sobre este tema, manifestando que aunque es feliz no deja de sentir momentos de soledad, pues a veces extraña que alguien la consienta.

Sin embargo, dijo que esta decisión es por su propio bien, pues está esperando que el hombre de su vida llegue. “Estoy soltera. Hay mucha gente linda, muchos pretendientes, pero no sé. No sé si los del problema son ellos o soy yo. Pero todavía siento que estoy disfrutando la soltería”, dijo en conversación para el portal Pulzo.

“De vez en cuando extraño un abrazo, una caricia, un arrunche, ir a ver una película. Pero estoy concentrada en lo mío, en mi familia”, añadió, recalcando que para ella lo importante es buscar la felicidad en lo que tiene por ahora: su trabajo y sus seres queridos, aunque sin renunciar a que el verdadero amor toque a su puerta.

Para ella, confiada en su experiencia, lo mejor es esperar a que el hombre correcto llegue, pues ya está cansada de las decepciones amorosas en su vida. Siente que lo mejor es no desesperarse, sino dejar que sea el mismo Dios quien se encargue de su situación.

“Le dejo ese tema a Dios. Sé que cuando tenga que llegar la persona, va a llegar. No voy a tener ningún afán, ninguna prisa, ninguna duda. Para estar con cualquiera, nada que ver. Prefiero estar con la persona ideal, aunque nadie es perfecto, con la persona correcta. Cuando esté enamorada, les digo”, fueron las palabras finales de Cediel.