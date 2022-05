Jessica Cediel tuvo que salir corriendo a urgencias, ¿qué le pasó?

Jessica Cediel informó por medio de sus historias de Instagram que tuvo una hemorragia en su nariz, la cual tuvo que ser tratada en una clínica. Eso sí, desde antes había informado que se sentía mal por un dolor en su garganta.

“Mami, qué hago para este dolor de garganta”, dice un poco ronca la colombiana mientras su mamá le da la receta de un remedio natural. “Esta es la cara que tengo, la tapazón (de su nariz) es impresionante y tengo ahora esto supercorrido porque estaba en un restaurante y de la nada se me vino la sangre”, dijo posteriormente Cediel a sus seguidores.

Sin embargo, la hemorragia empeoró y tuvo que asistir a un centro médico de Bogotá. “Se nos complicó la noche, familia. Para todos los que preguntan, sangrado nasal, tres hemorragias seguidas fuertes, pero ya estamos en la clínica bajo control, un besito y gracias por preguntar”, se lee en otra de las historias donde hay gasas cubiertas de sangre.

En la madrugada del miércoles 25 de mayo salió del hospital y dio un parte de tranquilidad a sus seguidores. “Acabamos de salir, gracias a Dios ya todo está bien, todo está bajo control”, dijo la bella presentadora y modelo nacional.

Hace unos días, Cediel también fue tendencia por cuenta de una denuncia que hizo en la red social. Debido a que es una persona pública muy conocida, su imagen a veces es utilizada de manera abusiva e ilegal por algunos delincuentes que, aprovechando la belleza de la colombiana, empiezan a timar a otras personas jugando, incluso, con la estima de la presentadora.

Así lo contó ella por medio de sus historias de Instagram, en donde subió algunos videos y textos, avisando que “está siendo víctima de estafas y falsedades personales en Instagram”.

Según contó en un video, algunos de sus seguidores le estarían informando que inescrupulosos envían fotos o textos falsos en los que la relacionan con un hombre.

“Muchos de ustedes me están enviando, tanto hombres como mujeres, mensajes al DM (mensaje privado), y a mis hermanas también, de supuestas relaciones que yo tengo. O sea, mi gente, yo no estoy con nadie”, expresó. Sin embargo, en otra grabación aseguró que esta situación había pasado a mayores, pues estarían usando su foto como parte de un catálogo web de damas de compañía en Europa.

“¡Juepucha! Yo no sé por qué la gente es tan malpa…, o sea, están estafando a hombres pidiéndoles dinero. También en otras páginas por allá en Europa diciendo que soy dama de compañía y estoy por allá en no sé qué catálogo de mier… No soy yo, por favor, les dejo la aclaración para que no caigan. Eso se lo enviaron a mi hermana y queríamos hacer la alerta”, añadió Cediel en sus historias de Instagram.

Para intentar detener esta situación, la presentadora informó que ya se asesoró e inició “acciones legales de tipo penal, en defensa de mi imagen y buen nombre”.

“Recuerden que únicamente mi cuenta oficial es @jessicacedielnet. No tengo absoluta relación o vínculo con ninguna otra cuenta más. Les estaré contando cómo termino de resolver esta situación. Tengan mucho cuidado en cómo navegan en sus redes sociales”, concluyó.