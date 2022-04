“No sé si los del problema son ellos o soy yo”: Jessica Cediel habla de su soltería

La presentadora colombiana Jessica Cediel ha venido inquietando a sus seguidores desde hace ya un largo tiempo, ya que a pesar de su gran belleza se ha mantenido soltera, atravesando por momentos difíciles, tanto en su vida personal, como en su trabajo. Sin embargo, despejó algunas de las dudas en su más reciente entrevista.

En su diálogo con el medio Pulzo, la presentadora aseguró que disfruta de su soltería, a pesar de tener varios pretendientes y los cariños que algunas veces extraña, prefiere mantenerse sin pareja hasta que se sienta cómoda y segura.

“Estoy soltera. Hay mucha gente linda, muchos pretendiente, pero no sé. No sé si los del problema son ellos o soy yo. Pero todavía siento que estoy disfrutando la soltería”, afirmó para el medio mencionado, y aunque no detalló por qué consideraba que había un “problema”, ninguno de sus múltiples pretendientes habrían logrado que esta mujer se comprometa en una relación de nuevo.

“De vez en cuando extraño un abrazo, una caricia, un arrunche, ir a ver una película. Pero estoy concentrada en lo mío, en mi familia”, aseguró Cediel en medio de su entrevista, haciendo referencia a lo que extraña de una relación; sin embargo, indicó que ahora estaría centrada en su carrera, por lo que tampoco se afana por una relación amorosa.

Y en ese sentido, la presentadora se mostró muy tranquila sobre el conseguir una nueva pareja, según ella, no tendría ningún afán en encontrar el hombre de su vida, sino que esperará pacientemente hasta que se sienta confiada, enamorada y con la persona “correcta”,

“Le dejo ese tema a Dios. Sé que cuando tenga que llegar la persona, va a llegar. No voy a tener ningún afán, ninguna prisa, ninguna duda. Para estar con cualquiera, nada que ver. Prefiero estar con la persona ideal, aunque nadie es perfecto, con la persona correcta. Cuando esté enamorada, les digo”, continuó aseverando en medio de su entrevista para Pulzo.

¿Jessica Cediel dejará de ser presentadora y actriz?

Jessica Cediel, siendo una reconocida presentadora en la televisión colombiana, también ha tenido participaciones en la actuación, pero sorprendió a sus seguidores con una nueva faceta en la que espera incursionar.

En el diálogo con sus seguidores en Instagram, la bogotana afirmó que le interesa la música y podría incursionar en ella próximamente.

“Quiero sacar un sencillo, una canción que sea un solo hit y sea espectacular, de pronto les doy la sorpresa muy pronto, más pronto de lo que se imaginan”, afirmó Cediel en una publicación en sus historias de Instagram.

En la dinámica de responder preguntas de sus seguidores, Jessica Cediel también respondió si le gustaba alguien en este momento. “Hay varios, creo que estoy en problemas. ¿Cómo hace uno para decidirse solo por uno?” contestó la presentadora.

Cediel afirmó que desde muy niña encontró su vocación y el gusto por el mundo del espectáculo. “Cuando tenía como nueve años yo solía imitar a las presentadoras de televisión. Me paraba frente al tocador de mi habitación y hacía lo mismo”.

Entre sus planes profesionales, Jessica indicó que se encuentra en México en un proyecto del cual pronto dará más detalles. “Ando por aquí trabajando mi gente linda”, apuntó la modelo.