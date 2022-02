Video | Jessica Cediel respondió si tendrá cuenta en OnlyFans

Jessica Cediel, con sus provocativas publicaciones en Instagram en las que usa poca ropa y hace bailes que se roban los suspiros de sus seguidores, tiene todo el perfil para tener una cuenta en la red social OnlyFans.

Precisamente uno de sus fanáticos le preguntó en Instagram si próximamente se registraría en la plataforma digital, que es usada por varios usuarios del mundo para monetizar el contenido que realizan.

“Hace mucho que no hablo con ustedes, así que pregunten pues”, dijo Cediel, mientras cenaba al lado de su adorable gato.

“Jamás lo haría, respeto muchísimo a las personas que lo hacen, que lo tienen, que lo usan, pero en mi caso no lo haría, no tengo la necesidad, no me gusta, gracias”, le respondió la colombiana al seguidor, terminando con uno de sus característicos besos.

Jessica Cediel en Only Fans?

Esto dijo la colombiana…

Aquí solo traemos noticias trascendentales, como diría Petro, “que Ucrania ni que ocho cuartos”… #famosos #onlyfans #ucrania pic.twitter.com/G8LHAAKXbp — YoSoyÓmicron (@leolemoine) February 25, 2022

Con esta declaración, queda claro que la presentadora no tiene en sus planes tener cuenta en OnlyFans, lo cual pudo haber dejado afligidos a varios de sus seguidores en Instagram.

Los sensuales bailes de Jessica Cediel

La colombiana volvió a ser centro de atención en redes sociales, luego de haber publicado un video en el que mostró su tonificado cuerpo.

Con un pequeño bikini rosado y frente a un espejo, se grabó durante pocos segundos bailando una canción de reguetón que sonaba de fondo y les envió un ‘regalito’ a todos los internautas.

“Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea”, se lee en el mensaje publicado por Cediel, que va acompañado con el baile que puso a suspirar a más de uno de sus fanáticos.

De manera inmediata, sus seguidores, que suman casi nueve millones en Instagram, comenzaron a mostrar sus ovaciones al video de la colombiana. “Oh my goodness, princess, beautiful, beautiful”; “el cuerpower”; “ay Dios bendito que besito tan ricooo”, fueron algunos de los mensajes que llegaron de sus fans.

Anteriormente, la modelo había ‘‘enloquecido” a sus seguidores con sus sensuales bailes en ropa interior y un top negro, al ritmo de una canción de reguetón de fondo mientras abrazaba a su gato.

El reel cuenta con miles de likes y centenares de comentarios, entre los que se destacan varios en que adulan a la presentadora. “Me caso contigo”, “Encantadora!” o “Dichoso Júpiter”, son algunos de los que se leen.

En diciembre publicó otro video en el que aseguró que quería dar una última “bailadita” en redes sociales por el fin de año, según escribió en la descripción del video: “Última bailadita del año… ¿o qué?”, haciendo igualmente una invitación a sus seguidores para que se animaran a pasar un rato agradable, quizá también bailando durante las festividades decembrinas.

En medio del video se puede ver a la presentadora bailando ´Un beso´, uno de los clásicos de 2005 del grupo estadounidense de bachata Aventura, al cual perteneció siendo voz principal, el reconocido Romeo Santos, quien ahora es solista y ha colaborado con muchos artistas de talla internacional.

La camiseta o vestido a cuadros que usa Cediel en su baile también ha dado de qué hablar, ya que muchos insisten que la prenda puede ser de un hombre, aunque también hay quienes la elogian por su presencia, belleza y por su buena técnica al bailar.