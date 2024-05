Príncipe Harry sorprende con decisión urgente, tras su llegada a Inglaterra; no le dio importancia a su padre

El príncipe Enrique, que llegó a Londres el martes para un evento benéfico, no verá a su padre, el rey Carlos III, enfermo de cáncer, durante su visita al Reino Unido, dijo un portavoz.

Pero la reunión “desafortunadamente no será posible debido a la agenda muy llena de Su Majestad” Carlos III, dijo un portavoz de Enrique.

El palacio dijo que el cáncer no está relacionado con el reciente tratamiento del rey por una afección benigna de la próstata. No especificó qué tipo de cáncer padece el monarca de 75 años. (AP Photo/Alessandra Tarantino, File) | Foto: AP

¿Cuál es el cáncer que tiene El rey Carlos III?

A través de un video que se publicó el 22 de marzo, la princesa Catalina de Gales confirmó ante el mundo su padecimiento: ““Las pruebas, después de la operación, confirmaron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, expresó la princesa.

Luego, agregó: “En enero me sometí a una operación abdominal importante en Londres. En ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a quimioterapia preventiva, y ahora estoy en las primeras etapas de este tratamiento”.