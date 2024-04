Rey Carlos III estaría ‘muy grave’; aseguran que la realeza británica habría adelantado los preparativos del funeral

El palacio dijo que el cáncer no está relacionado con el reciente tratamiento del rey por una afección benigna de la próstata, pero no especificó qué tipo de cáncer padece el monarca de 75 años (AP Photo/Alessandra Tarantino, File). | Foto: AP

The New York Post y The Daily Beast afirman que amigos y cercanos a la casa real británica han tenido acceso al estado de salud del hijo de la fallecida reina Isabel II y aseguran que se ha “deteriorado progresivamente” y estaría “muy mal”.