Mhoni Vidente alarmó con predicción sobre trágico destino que le espera al rey Carlos III: “Tiene los días contados”

No obstante, recientemente, Mhoni Vidente habló sobre la Era de Tauro en la que estaba entrando el 2024 y se centró en mencionar qué sucedería con el rey Carlos III. La pitonisa fue contundente con el futuro que le esperaba al monarca, deparándole un destino bastante trágico.

Según la vidente, el camino que le espera al dueño del trono inglés no es del todo beneficioso, ya que lidia con una grave enfermedad y su recuperación no será la esperada. A pesar de que este año estará estable, el resultado no será el mismo en 2025.