¿Jessica Cediel tiene nuevo amor? Crecen los rumores

La reconocida actriz y modelo Jessica Cediel sufrió un percance de salud que la obligó a ir a urgencias, donde permaneció toda la noche bajo observación para conocer cuál era el motivo de sus hemorragias nasales.

Allí los expertos lograron controlar el problema y Cediel salió de urgencias en horas de la madrugada. Posteriormente, la modelo contó la situación en sus historias de Instagram y, a pesar de revelar que se encontraba en buen estado de salud, dejó una gran incógnita entre sus seguidores.

La presentadora estuvo acompañada por una persona a quien decidió llamar “ángel de la guarda”, quien estuvo muy pendiente de ella.

Cediel grabó todas las historias desde un carro y en el fondo de los videos se escucha la risa de un hombre, por lo que muchos especularon que podría tratarse de un nuevo amor de la presentadora.

“Familia, apenas acabamos de salir, gracias a Dios, todo está bien, ya todo está bajo control. Gracias a este ángel de la guarda que tengo aquí al lado y nada, gracias a ustedes”, dice Jessica Cediel en el video.

Por otro lado, algo que también sirvió de munición para reforzar estos rumores es que antes de que Cediel tuviera que ir al hospital agradeció a alguien por un regalo muy especial que le dieron y que le “robó una sonrisa”.

“Me acaban de hacer un regalo tan hermoso, de esos regalos que lo transportan a uno a otro lugar y le roban una sonrisa, así que ¡ey tú!, tú sabes quien eres, gracias por ese regalo, te mando un besito”, dice Jessica Cediel en el video.

Cediel denuncia que inescrupulosos usan su imagen indebidamente

En sus redes sociales, Cediel aprovecha para contarles a sus seguidores lo que le sucede día a día, esto con el fin de mantener informados a sus fanáticos y así gestar una comunidad entera alrededor de su imagen.

Sin embargo, dicha imagen a veces es utilizada de manera abusiva e ilegal por algunos delincuentes que, aprovechando la belleza de Cediel, empiezan a timar a otras personas jugando, incluso, con la estima de la presentadora.

Así lo contó ella por medio de sus historias de Instagram, en donde subió algunos videos y textos, avisando que “está siendo víctima de estafas y falsedades personales en Instagram”.

Y es que, según contó en un video, algunos de sus seguidores le estarían informando que inescrupulosos envían fotos o textos falsos en los que la relacionan con un hombre.

“Muchos de ustedes me están enviando, tanto hombres como mujeres, mensajes al DM (mensaje privado), y a mis hermanas también, de supuestas relaciones que yo tengo. O sea, mi gente, yo no estoy con nadie”, expresó.

Sin embargo, en otra grabación aseguró que esta situación había pasado a mayores, pues estarían usando su foto como parte de un catálogo web de damas de compañía en Europa.

“¡Juepucha! Yo no sé por qué la gente es tan malpa…, o sea, están estafando a hombres pidiéndoles dinero. También en otras páginas por allá en Europa diciendo que soy dama de compañía y estoy por allá en no sé qué catálogo de mier… No soy yo, por favor, les dejo la aclaración para que no caigan. Eso se lo enviaron a mi hermana y queríamos hacer la alerta”, añadió Cediel en sus historias de Instagram.

Para intentar detener esta situación, la presentadora informó que ya se asesoró e inició “acciones legales de tipo penal, en defensa de mi imagen y buen nombre”.

“Recuerden que únicamente mi cuenta oficial es @jessicacedielnet. No tengo absoluta relación o vínculo con ninguna otra cuenta más. Les estaré contando cómo termino de resolver esta situación. Tengan mucho cuidado en cómo navegan en sus redes sociales”, concluyó.