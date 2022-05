“No soy dama de compañía”: Jessica Cediel denuncia ‘venta’ de sus fotos en redes sociales

Jessica Cediel es una de las presentadoras más importantes de Colombia, con más de 9.2 millones de seguidores en Instagram. Esta cifra ha hecho que la nacida en Bogotá sea también una de las más reconocidas en Latinoamérica, no solo por su belleza sino por sus exóticos bailes y su vida personal.

Por esto, la mujer aprovecha su fama para contar casi que a diario las incidencias que le ocurren, esto con el fin de mantener informados a sus fans y así gestar una comunidad entera alrededor de su imagen.

Sin embargo, dicha imagen a veces es utilizada de manera abusiva e ilegal por algunos delincuentes que, aprovechando la belleza de Cediel, empiezan a timar a otras personas jugando, incluso, con la estima de la presentadora.

Así lo contó ella por medio de sus historias de Instagram, en donde subió algunos videos y textos, avisando que “está siendo víctima de estafas y falsedades personales en Instagram”.

Y es que, según contó en un video, algunos de sus seguidores le estarían informando que inescrupulosos envían fotos o textos falsos en los que la relacionan con un hombre.

“Muchos de ustedes me están enviando, tanto hombres como mujeres, mensajes al DM (mensaje privado), y a mis hermanas también, de supuestas relaciones que yo tengo. O sea, mi gente, yo no estoy con nadie”, expresó.

Sin embargo, en otra grabación aseguró que esta situación había pasado a mayores, pues estarían usando su foto como parte de un catálogo web de damas de compañía en Europa.

“¡Juepucha! Yo no sé por qué la gente es tan malpa…, o sea, están estafando a hombres pidiéndoles dinero. También en otras páginas por allá en Europa diciendo que soy dama de compañía y estoy por allá en no sé qué catálogo de mier… No soy yo, por favor, les dejo la aclaración para que no caigan. Eso se lo enviaron a mi hermana y queríamos hacer la alerta”, añadió Cediel en sus historias de Instagram.

Para intentar detener esta situación, la presentadora informó que ya se asesoró e inició “acciones legales de tipo penal, en defensa de mi imagen y buen nombre”.

“Recuerden que únicamente mi cuenta oficial es @jessicacedielnet. No tengo absoluta relación o vínculo con ninguna otra cuenta más. Les estaré contando cómo termino de resolver esta situación. Tengan mucho cuidado en cómo navegan en sus redes sociales”, concluyó.

“Hay gente muy hijue...”

Cabe recordar que no es la primera vez este mes que Jessica Cediel se despacha en improperios hacia “malas personas” en redes sociales. Hace algunos días, envió un mensaje un poco subido de tono a las personas que, según ella, son “envidiosas” y quieren verla derrotada en la vida.

“Acabo de tener una conversación con alguien muy especial y definitivamente uno en la vida tiene que ser uno, independientemente de lo que diga la gente. Hay gente afuera muy hijue… que solo quiere lo peor pa’ usted, hay gente que quiere usarlo, hay gente que quiere dañarlo, hay gente que quiere verlo a usted por el piso. Lo importante es aprender a hacer caso omiso”, dijo Cediel en Instagram.

Por último, explicó que lo mejor es vivir sin pensar en darle gusto a todas las personas, y buscar siempre a seres humanos que sumen a la vida, no que le resten: “Enfócate únicamente en las cosas que te permitan crecer, en las cosas que te permiten ser mejor ser humano tanto por dentro como por fuera. Hay gente muy mala, así que pilas pues con lo que hacemos, con lo que vemos, con lo que escuchamos y a quien le permitimos entrar a nuestra vida”.