El actor Sebastián Vega revela que la mamá de su hijo no se lo ha dejado ver por un tiempo

Sebastián Vega, conocido por generar contenido en redes sociales, dio a conocer que la relación con la madre de su primer hijo, no es la mejor.

En su perfil oficial de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, el actor publicó una foto de su hijo de 10 años debido a que era su cumpleaños. La imagen iba acompañada con un mensaje el cual reveló que Natalia Castillo, primera pareja de Vega, no le ha dejado ver a su hijo.

“FELIZ CUMPLEAÑOS HIJO QUERIDO, Que cumplas muchos mas y que Dios y la vida te sigan protegiendo y llenando de mucha salud. Ya son 10 años de vida, vida que día a día vas a aprendiendo a vivir. Te amo locamente y en muchos momentos me has enseñado que nunca se dijo que seria fácil. ACÁ SIEMPRE ESTARÉ PARA TI, PARA CUANDO QUIERAS Y TE PERMITAN VOLVER. Eres gasolina para mi vida y una motivación que con solo esta primera década de vida me has enseñado que por lo que se quiere se lucha y nunca nunca te rindes. TE AMO y pronto celebraremos juntos mi amor” (sic), se lee en el sentido mensaje de Vega.

Ante esto, el influenciador tuvo que contar en sus historias de la misma red social la razón de su publicación debido a la controversia que causó. “Uno debe aprender día a día de muchas cosas, y por lo menos yo voy a defender siempre lo que amo y lo que es mío, así de sencillo. Y uno no puede hacerse el que tapa el sol un dedo y que no pasa nada”, dijo de manera enfática el actor.

Además, explicó que nunca ha usado sus perfiles en redes sociales para polemizar, más sobre temas familiares y personales.

“Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, lo importante es salir adelante. Una invitación al amor al entendimiento. Hay momentos difíciles, pero entre menos los podamos empeorar puede ser [mejor]. Es muy raro que en mis redes pasen este tipo de cosas, no soy de generar polémica ni de generar comentario y malos momentos”, aseveró Vega.

Actualmente, el actor tiene una relación estable con su esposa Valentina Ochoa y con quien hace contenido para redes sociales.