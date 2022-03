“Me importa un c...”: Tatán Mejía se despachó contra sus críticos en ‘MasterChef’

El deportista de motocross Tatán Mejía es parte del grupo de celebridades que participa del reality de RCN MasterChef Celebrity, en el que tanto los jurados como los televidentes han elogiado sus preparaciones y lo ven como una competencia fuerte.

Además, Mejía siempre se ha caracterizado por compartir en sus redes sociales parte de su vida personal y ha aprovechado estos espacios para publicar algunos detalles de las grabaciones del programa.

Sin embargo, confesó tener cero tolerancia ante los comentarios que le dejan sus haters y afirmó que prefiere bloquearlos.

“Este es un tema del que nunca he hablado en mis redes sociales, pero tengo que decir que tengo tolerancia cero a los malos comentarios en mis redes, por ejemplo, el que me escribe ‘con todo respeto’, decir esa frase no te da permiso para opinar y decir lo que pensás”, dijo.

Además, aseguró que ya tiene más de 2.000 personas bloqueadas por hacerle malos comentarios. “Creo que sacar el tiempo para meterse en mi Instagram y dejar un comentario sobre algo con lo que no estuviste de acuerdo es tiempo que puedes realmente dedicarle a una persona que quieres”, continuó diciendo.

Tatán Mejía fue contundente ante las críticas que recibe pic.twitter.com/2QtcWjaeaT — Ana (@PuraCensura) March 21, 2022

Además, afirmó que los comentarios que le hacen, aunque se toma el trabajo de leerlos, le “importan un culo, porque eso no va a cambiar mi personalidad ni quién soy”.

Afirmó además que ese tiempo que dedican sus ‘haters’ a expresarle sus desacuerdos podrían tomarlos para “llamar a tu mamá, cogerle el culo a tu esposo o esposa, darle un beso a tus hijos, algo que te dé felicidad, porque el comentario no va a cambiar el pasado, no va a cambiar lo que hice, no somos perfectos pero no puedo cambiar algo que ya pasó”, exclamó.

Finalmente, aseguró que todas las personas son y piensan diferente, y que lo que es bueno para él puede que no lo sea para otros, pero no por eso se debe ofender, solo respetar las diferencias.

Tatán Mejía reveló lo peor de las grabaciones en MasterChef

El programa gastronómico ha tenido algunos hechos inusuales durante esta temporada, como la inesperada renuncia de la periodista Alexandra Montoya. Además, las tensiones en la cocina han aumentado y se han conocido declaraciones de los participantes sobre el reality.

Tatán Mejía, es uno de los competidores más fuertes de esta temporada. De hecho, sus platos y la decoración que imprime en ellos han hecho que el participante destaque entre sus compañeros. Tanto así que muchos ven con buenos ojos su participación y lo ven como finalista.

El deportista, además, se ha sentido mucho más cómodo con su participación en el programa, aunque al igual que todos ha tenido episodios de estrés que lo han llevado a necesitar asistencia médica. El motociclista recientemente habló en RCN sobre el show y contó que hay algo que no le gusta del todo de la grabación.

Allí reveló que lo único a lo que no está acostumbrado es a la vestimenta que lo obligan a usar dentro de la cocina. En Buen día, Colombia, Tatán confesó que no ha sido fácil acomodarse a los zapatos que les dieron y que son de uso diario.

El participante señaló que el calzado de caucho lo debe utilizar todo el tiempo, además para evitar accidentes en la cocina; sin embargo, señaló que no eran cómodos. “No son cómodos, no prevén una caída, son feos, no son fáciles de combinar”, dijo.

De hecho, Mejía se quitó uno de los zapatos y mostró que, efectivamente, no eran estéticos. Sin embargo, él y los demás participantes deben usarlos.