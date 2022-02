Revelan cómo está la tensión entre los participantes de MasterChef tras un mes de grabaciones

Con la llegada de una nueva temporada del reality de cocineros Masterchef, que en la edición pasada fue ganado por Carla Giraldo a pesar de las constantes polémicas que generó durante el show, los esespectadores están curiososos de saber cómo será el ambiente entre los participantes.

Además, el material que ha revelado el canal RCN ha inquietado a todos, pues se ve que en el grupo los 22 participantes se hacen bromas entre ellos. Por otro lado, de acuerdo con Pulzo, quien entrevistó a Edward G, un creador de contenido que participa en el programa, contó que el respeto y compañerismo han primado en las grabaciones.

El participante contó que él es de los personajes que más se distingue en el show por hacer bullying a sus compañeros. No obstante, señaló que su relación con todos ha sido muy cordial y llena de respeto, algo que es bastante valioso para el show.

“Todas han sido muy bellas, muy queridas, desde el respeto. La idea es no pasarse, tampoco ser tan guache. Claudita Bahamón, hermosa princesita. Caro Gómez, Manuelita, todas son hermosas. Yo las cuido, las protejo y que no me les pase nada”, contó. El programa saldrá al aire este lunes 21 de febrero.

El susto de Aida Bossa durante las grabaciones

Entre las mujeres que mostrarán su destreza en la cocina se encuentra la actriz y cantante Aida Bossa. Muchos de sus fanáticos están ansiosos por verla, mientras ella está disfrutando de esta nueva etapa de su vida al máximo. Eso sí, a través de redes sociales mostró una situación que le causó miedo y en donde la atención se la llevó un perro y un caballo.

La mujer de 47 años grabó una pieza de video en el que es posible observar que el grupo de celebridades al parecer se encuentra en el llano colombiano, todos montando a caballo. Aida está cerca del motociclista profesional y también concursante Tatán Mejía, quien le dijo a la actriz que mirara cómo un perro cruzaba un río, a pesar de la corriente.

De inmediato, la cartagenera fijó su atención en el canino y elogió su valentía para realizar el acto. Sin embargo, empezó a sentir que el equino en el que estaba subida empezó a rascar su cabeza, con la pierna de la artista, y esto le provocó pánico.

Al notar que el caballo no paraba y sintiendo miedo por ser mordida, la costeña empezó a hablar rápidamente: “Papi tú te estás rascando en mi rodilla, cuidado marica, papi cálmate. ¡Ey cuidado! Me va a morder la rodilla”, dijo la actriz que dio vida a Patty fastidio, en la novela El man es Germán.

MasterChef reúne a un selecto grupo de celebridades quienes tienen conocimientos previos de cocina. Los retos no solo implican realizar un plato y mostrarlo ante el jurado. También, cada concursante debe visitar algunos sitios representativos de Colombia, conocer sus verdaderas raíces y enfrentarse a cualquier adversidad que la naturaleza pueda presentar, al momento de grabarse los capítulos.

El gracioso video ha causado risas entre varios de sus compañeros, cibernautas y también en la presentadora del reality, Claudia Bahamón, quien no dudó en comentar varios emojis de carcajadas y decirle a Aida que es la mejor.

“Me siento muy orgullosa de pertenecer a RCN hace 20 años y lo llevo en mi corazón, lo aplaudo y lo agradezco. Siento que soy una mujer que ha hecho mi carrera en esta casa tan maravillosa y que han creído en mí y me han hecho una gran persona”, aludió la también activista por el medioambiente.