“Ser bueno en tu profesión te vuelve influencer”: Tatán Mejía a niños que planean serlo

La era de las redes sociales y plataformas digitales ha hecho que cada vez más personas deseen incursionar en este mundo y planifiquen proyectos enfocados a la creación de contenido con el propósito de convertirse en influenciadores.

Y es que el número de seguidores en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter —o plataformas como TikTok y YouTube—, así como el nivel de interacción, se han configurado como una oportunidad para que creadores de contenido puedan desarrollar actividades de negocio y obtengan ingresos a partir de lo que hacen en internet.

De hecho, la posibilidad de sumar seguidores en plataformas digitales se ha tornado relativamente más sencillo para aquellas personas que ya tienen un precedente de reconcomiendo público, ya sea en medios como la radio o televisión, así como artistas o deportistas. Sin embargo, tener un elevado número de seguidores en redes sociales no necesariamente hace que una persona sea influenciadora.

Uno de los influenciadores más conocidos en Colombia es Tatán Mejía, quien cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram. Recientemente, a través de sus historias de Instagram, el motociclista compartió un importante mensaje dirigido a los niños que desean convertirse en influencers.

“Ayer voy caminando y se me acerca un niño y me dice: ‘Sebas, qué nota, yo quiero ser como vos’”, comenzó contando Tatán en sus historias. Acto seguido, el influenciador respondió: “Qué chimba, parcerito, ¿te gustan las motos? y me dice: ‘No, las motos no me gustan, es que quiero ser influencer’”.

Esta frase fue la que motivó a Tatán para sentarse a pensar en qué significa ser influenciador y cuál sería la respuesta apropiada para los niños que planean convertirse en ello.

“Me queda esto calando en la cabeza y digo: es momento que alguien explique bien qué es ser influencer y para dónde va este cuento de los famosos influencers. Lo primero que tienen que tener presente es que ser influencer no es una profesión, ser bueno en tu profesión es lo que te vuelve influencer”, manifestó Tatán Mejía.

En ese sentido, explicó que ser un influenciador de verdad, básicamente, es destacarse o brillar en una sola cosa en particular, de manera que permita influenciar a los demás “a ser los mejores en eso que también hacen”.

“No soy de los que creo que todos tengamos que ser buenos para todo, creo que tenemos que ser buenos en una sola cosa o mejores en una sola cosa. Para ser influencer tienes que ser muy bueno en una sola cosa, tienes que trabajar muy duro en lo que quieres, tienes que volverte mejor que los demás para poder influenciar; influenciar a otras personas a ser mejores, a trabajar más duro”, dijo Mejía a sus más de dos millones de seguidores en Instagram.

“Existen unos generadores de contenido que no son buenos en una sola cosa y lo más fácil es crear escándalos, crean peleas, modifican su cuerpo, nunca están conformes con lo que tienen y lo más fácil para poder estar vigente entre las personas es el amarillismo, pero no creo que influencien mucho en la toma de decisiones de los demás, eso ya es otro cuento”, agregó Tatán.

Finalmente, dedicó un mensaje especialmente preparado para los niños que lo estaban viendo en ese momento y que “quieren convertirse en influencers o youtubers: “No es comprando una buena cámara, no es comprando un buen celular, no es aprendiéndose los programas de edición, es siendo buenos en una sola cosa. Estudien, prepárense más que el resto, levántense antes que el resto, trabajen duro por lo que quieren, sean los mejores en algo y eso les vuelve influencers”.